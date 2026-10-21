Bloqueo en la México–Toluca sigue; suma la mañana de este miércoles 21 de octubre más de 19 horas

El bloqueo en la carretera México–Toluca sigue la mañana de este miércoles, porque las negociaciones entre autoridades estatales y activistas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no han producido los acuerdos que estos últimos buscan para retirar la protesta, iniciada hace más de 19 horas.

Familiares de personas desaparecidas mantienen un bloqueo en la carretera México-Toluca, con dirección a la Ciudad de México, tras liberar la vialidad hacia Toluca. No obstante, la afectación a la circulación persiste a la altura del municipio de Lerma, en el Estado de México.

El cierre de la carretera inició alrededor de las 12:00 horas, cuando la representación mexiquense de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó la presencia de manifestantes.

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Alrededor de 50 activistas participan en la movilización, aunque otros reportes contabilizan unas 50 familias representadas.

El cierre se encuentra en el kilómetro 48+500, a la altura del puente vehicular de Plazas Outlet Lerma, cerca de avenida Morelos y de la conexión con la autopista Lerma–La Marquesa.

Los integrantes de los colectivos instalaron casas de campaña, recibieron víveres y permanecieron sobre la carretera durante la noche; colocaron ramas, pancartas y barricadas para impedir el tránsito, aunque permitieron aperturas intermitentes de un carril central para dar paso a algunos automóviles y vehículos de carga.

La interrupción provocó filas superiores a 10 kilómetros durante la noche del martes.

La irritación de algunos automovilistas derivó en discusiones, empujones e intentos de retirar los obstáculos. En uno de los incidentes, conductores trataron de organizarse para liberar la carretera, mientras los activistas insistieron en mantener el cierre.

La movilización reúne a integrantes de Flores en el Corazón y Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, dos organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas y al acompañamiento de sus familiares.

🔄 ACTUALIZACIÓN VIAL



​Se mantiene bloqueo por manifestantes en la Carretera Federal México-Toluca, km 48+200 (dirección CDMX).



​🚘 Rutas alternas:



• Autopista Toluca-Naucalpan



• Carretera Estatal Tenango-La Marquesa



​Atienda indicaciones del personal en sitio.… pic.twitter.com/FnIWJ7b4fp — Centro SICT Estado de México (@SICTEdoMex) October 21, 2026

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FGR