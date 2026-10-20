Bloqueo en la carretera México-Toluca cumple casi 7 horas; protestan familiares de personas desaparecidas

Bloqueo de carretera México-Toluca por familiares de personas desaparecidas, el 20 de octubre de 2026.

Familiares de personas desaparecidas mantienen este martes un bloqueo en la carretera México-Toluca, con dirección a la Ciudad de México, tras liberar la vialidad hacia Toluca. No obstante, la afectación a la circulación persiste a la altura del municipio de Lerma, en el Estado de México.

El cierre de la carretera inició alrededor de las 12:00 horas, cuando la representación mexiquense de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó la presencia de manifestantes a la altura del kilómetro 48+500, en las inmediaciones de las Plazas Outlet.

Bloqueo de carretera México-Toluca por familiares de personas desaparecidas, el 20 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Inicialmente, el bloqueo impidió la circulación en sentido a Toluca; sin embargo, minutos después la protesta afectó el tránsito en carriles centrales y laterales de ambos sentidos.

TE RECOMENDAMOS: Logro de Salomón Jara Crecen 4 veces las ventas de productos agrícolas oaxaqueños

Ante el bloqueo, la SICT recomendó a usuarios de la carretera considerar rutas alternas como la autopista Toluca-Naucalpan.

Después de las 18:00 horas las y los manifestantes liberaron la carretera con dirección a Toluca, aunque la SICT advirtió que la circulación se restablecería “de manera progresiva”. Al mismo tiempo, informó que continúa el bloqueo hacia la Ciudad de México.

Se registra bloqueo por manifestantes a la circulación en la Carretera Federal México-Toluca, (dirección CDMX).



​Tome previsiones, anticipe sus traslados y atienda las indicaciones del personal en sitio.



​#PrecauciónVial #MéxicoToluca #Vialidad pic.twitter.com/KLa7FFHpr9 — Centro SICT Estado de México (@SICTEdoMex) October 21, 2026

¿Qué exigen familiares de personas desaparecidas?

Integrantes del Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional y del Colectivo Flores en el Corazón bloquearon la carretera Toluca-México para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acciones para localizar a personas desaparecidas en la entidad.

“Hoy estamos aquí realizando una manifestación ante la impunidad del Estado de México”, expresó una de las integrantes del colectivo Mariposas. “No queremos que las búsquedas se paren, que los recursos se limiten. Ante esta opacidad, no tuvimos más remedio que venir a manifestarnos”, agregó.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr