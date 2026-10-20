Avión ejecutivo aterriza de emergencia en el Aeropuerto de Toluca con 11 personas a bordo

Una aeronave ejecutiva con 11 personas a bordo aterrizó de emergencia este martes en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, tras presentar “problemas eléctricos”.

La aeronave, identificada con la matricula XA-CBQ, tocó tierra a las 12:04 horas; sin embargo, durante la maniobra los sistemas de dirección y frenado resultaron afectados, lo que provocó que saliera de la pista a la altura de la calle de rodaje Eco.

Al atender el incidente, personal de emergencias del aeropuerto evacuó a 9 pasajeros y dos miembros de la tripulación, quienes fueron reportados “sin novedad”.

Además, el Aeropuerto cerró la pista temporalmente como medida preventiva, para facilitar las labores para retirar la aeronave “y realizar las evaluaciones correspondientes”.

“La reanudación de las operaciones estará sujeta a las condiciones de seguridad y a la conclusión de los trabajos necesarios”, advirtió la terminal aérea.

De acuerdo con el Aeropuerto Internacional de Toluca, la aeronave provenía de Aguascalientes.

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cehr