Resolución del DOT trae 11 vuelos al AIFA

La eliminación de las restricciones aéreas por parte de Estados Unidos hacia México permitirá la recuperación de 11 vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia la Unión Americana, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar que es una buena noticia y el ejemplo de los acercamientos entre ambos gobiernos.

La mandataria recordó que una de las demandas principales del Departamento de Transporte de EU era que se devolviera el transporte de carga al AICM, luego de que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se ordenara su traslado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Subrayó que las mismas empresas estadounidenses fueron las que expresaron su voluntad de permanecer en el AIFA por percibir una mejora en la eficiencia de sus procesos, sobre todo después del diálogo que ella encabezó para escuchar sus inquietudes.

“Las propias empresas estadounidenses y de otros lugares dijeron: ‘No, no, no queremos regresar al AICM, aquí en el AIFA estamos muy bien porque hemos desarrollado una logística mucho más eficiente’. Ahí también me reuní con ellos, los escuché, resolvimos algunos temas de aduanas que tenían en el AIFA, pero no quisieron regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, dijo la Jefa del Ejecutivo.

De las preocupaciones atendidas destacó la apertura de slots a las aerolíneas estadounidenses, luego de que éstas expresaran inconformidad con que se hubiera dado preferencia a las empresas mexicanas.

A partir del retiro de restricciones, confirmó que se recuperarán 11 vuelos programados desde el AIFA hacia distintas ciudades de Estados Unidos.

“Por ejemplo, el AIFA ya tenía programados como 11 vuelos a Estados Unidos desde el AIFA a distintas ciudades de Estados Unidos. Se van a recuperar esos vuelos que por la sanción no se podían estar haciendo. Entonces, es una buena noticia de que temas que sean, independientemente de nuestro punto de vista, sobre la sanción, dijimos: ‘A ver, vamos a sentarnos para ver de qué manera lo resolvemos’ Y de una manera justa lo resolvimos. Tardamos varios meses, pero ya se quitó esasanción”, mencionó.