AFAC, con presupuesto histórico en 2027: SICT

El próximo año, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) recibirá mil 400 millones de pesos, el mayor presupuesto de su historia, luego de que se propusiera en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que tuviera apenas 175.4 millones de pesos, aseguró el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, quien aclaró que los recursos todavía son revisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Congreso de la Unión.

“Tendremos una Agencia Federal de Aviación Civil más fuerte que nunca. En 2027 recibirá el mayor presupuesto de su historia. Mil 400 millones de pesos, que es 56 por ciento adicional al que recibió en 2025”, aseguró el funcionario durante su participación en la Asamblea General Anual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, señalan que la AFAC recibiría 175.4 millones de pesos, una reducción de 73.3 por ciento respecto de los 657.5 millones aprobados para 2026. De concretarse el anuncio, el monto sería casi ocho veces superior al originalmente propuesto.

El Dato: EL AICM, según señaló Esteva, se ubicó como el tercer aeropuerto más puntual del mundo en 2024 y 2025.

Cuestionado sobre el origen de los recursos adicionales, Esteva Medina explicó que es un tema que ya está viendo la Secretaría de Hacienda con el Congreso, aunque aseguró que llegarán los mil 400 millones de pesos exclusivamente para la AFAC, sin incluir a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), organismo que también tendrá un incremento aún por precisar.

El secretario adelantó que durante la actual administración se incorporarán 900 nuevos profesionales a la autoridad aeronáutica, de los cuales 100 ingresarán este año. Además, aseguró que para 2027 se habrá casi cuadruplicado la capacidad de inspección respecto de 2024.

COOPERACIÓN BILATERAL. Por otra parte, Esteva Medina informó que sostuvo una reunión con Bryan Bedford, titular de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), y el embajador Ronald Johnson, con quienes acordó estrechar la colaboración tecnológica y operativa.

Sobre la revisión realizada por la FAA, cuyos resultados fueron entregados el 14 de octubre, señaló que las observaciones son de carácter técnico-administrativo y serán atendidas dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, confirmó que México puso a disposición de las aerolíneas estadounidenses tres slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aunque todavía no han sido utilizados.

En cuanto al posible regreso de aerolíneas cargueras al aeropuerto capitalino, sostuvo que podrían operar en horarios no saturados y que esto no contraviene el decreto de 2023 que ordenó su salida.

“Son los espacios no saturados”, explicó, aunque reconoció que ninguna compañía ha manifestado su intención de regresar al AICM, pues mantienen sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Finalmente, anunció que antes de concluir 2026 se publicará la nueva Política Aeronáutica Mexicana, primera actualización integral en 25 años, que incluirá regulación de drones, modernización tecnológica y fortalecimiento de laaviación regional.

También se prepara un Plan Nacional de Navegación Aérea a 15 años, orientado a reducir demoras, consumo de combustible y costos operativos.