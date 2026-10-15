Reporta Segob localización de 16 mil personas desaparecidas

LA TITULAR de Segob en el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reportó la localización de más de 16 mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas mediante los distintos mecanismos de la Estrategia Nacional de Búsqueda. Asimismo, anunció la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar la metodología y la calidad de los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En conferencia para la presentación de los avances de la estrategia, se detalló que seis mil 939 personas fueron localizadas mediante cruces de información de la Plataforma Única de Identidad, entre el 14 de octubre de 2025 y el 8 de octubre de 2026.

Arturo Medina, Rosa Icela Rodríguez y Martha Pérez, ayer. ı Foto: Especial

Otras cuatro mil 788 fueron localizadas mediante la coordinación con las entidades federativas; tres mil 473, a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), y mil 214, mediante búsquedas territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). De las personas localizadas mediante la ANBI, tres mil 254 fueron encontradas con vida y 219 sin vida.

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Las autoridades aclararon que las coincidencias en registros administrativos no implican automáticamente una localización, pues cada caso debe verificarse. De las mil 214 personas localizadas con vida en búsquedas territoriales, mil 40 correspondieron a ausencias voluntarias.

Como parte de la estrategia, el Gobierno busca garantizar que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación, ampliar las búsquedas en hospitales y prisiones y fortalecer las capacidades de identificación humana.

En una primera revisión, las autoridades detectaron 638 coincidencias entre registros de personas desaparecidas y nombres de personas en reclusión. De ese total, 161 fueron confirmadas inicialmente, aunque seguían pendientes verificaciones para descartar errores de identidad.

En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, informó que el equipo técnico que revisará la metodología y la calidad de los datos del Registro Nacional propondrá mejoras para fortalecer la búsqueda de personas: “Queremos que nos auditen, queremos que nos revisen, queremos que toda la información sea transparente”.

El grupo contará con expertos en inteligencia artificial, estadística, análisis de datos, políticas públicas, sistemas de justicia e identificación humana, con acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Entre sus integrantes figuran Mayank Kejriwal, de la Universidad del Sur de California; Zubin Jelveh, de la Universidad de Maryland; Ted Enamorado, de la Universidad de Washington; Astrid Adriana Pozos y Ernesto Isunza Vera, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Veracruz; Esteban Salomón, de la UNAM; Guillermo Guevara, del ITAM, y Rodrigo Canales, de la Universidad de Boston.

El equipo revisará las metodologías del registro, establecerá criterios para los casos con información incompleta o actividad posterior a la fecha de desaparición y propondrá mejoras técnicas, legales y administrativas. Las autoridades no precisaron cuándo concluirá el proceso.