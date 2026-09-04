‘Una caja fría’ con millones en Bitcoin, el supuesto móvil del multihomicidio de Atizapán: Fiscalía

El multihomicidio ocurrido en un fraccionamiento residencial de Atizapán de Zaragoza habría sido perpetrado con el objetivo de apoderarse de una presunta fortuna en criptomonedas, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La indagatoria establece que los presuntos responsables tenían información de que Jonathan Meléndez, de 38 años, y su familia poseían una importante cantidad de dinero en criptomonedas. El objetivo habría sido localizar en el domicilio “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins”.

El tecladista del grupo Camilo Séptimo fue asesinado junto con su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años, y una joven de 21 años. También fue privada de la vida una perra de raza Golden Retriever, de aproximadamente un año de edad.

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Según la Fiscalía, una vez obtenido el supuesto botín, uno de los involucrados recibiría 2 millones de pesos “por la ayuda”.

“UNA CAJA FRÍA CON MILLONES DE DÓLARES EN BITCOINS”, la causa del multihomicidio en Atizapán, dice @FiscaliaEdomex



Diego Sebastian y Gerardo podrían pasar más de 70 años en prisión por quitarle la vida a Jonathan, Ana Paula, Sofía, Aleyda y Nala, la mascota de la familia.



Los… pic.twitter.com/9caCRnU1fp — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) September 5, 2026

La investigación sostiene que el ataque fue preparado con anticipación. Desde el 31 de agosto y durante la mañana del 2 de septiembre, uno de los implicados habría instruido al otro para conseguir “un desarmador plano, un desarmador de cruz, electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas”.

Estos objetos, así como un rollo de cinta adhesiva industrial, guardan correspondencia con los materiales utilizados para maniatar y amordazar a las víctimas.

Los registros de videovigilancia permitieron a los investigadores reconstruir los últimos momentos de Jonathan y su familia.

A las 17:42 horas, la esposa de Jonathan llegó al departamento junto con sus hijos y subió al inmueble. Más tarde, a las 19:28 horas, Jonathan arribó a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban, acompañado de un amigo.

De acuerdo con la declaración de este testigo, Jonathan le pidió que lo esperara afuera y le dijo: “espérame aquí abajo, si no contesto pide ayuda”. El amigo relató que percibió cierto temor en la víctima y, al no recibir respuesta a sus mensajes, decidió pedir auxilio en la caseta de vigilancia.

La Fiscalía estableció que el intervalo de muerte de las víctimas se ubica entre las 17:30 y las 20:00 horas del 2 de septiembre, periodo que coincide con la presencia de los presuntos agresores dentro del fraccionamiento.

Jonathan fue encontrado en la recámara principal, amordazado con cinta adhesiva industrial y maniatado en un sofá, con un impacto de arma de fuego en la cabeza. En la misma habitación, en el área del baño, fue localizada su esposa, también amordazada y maniatada. Sobre sus piernas se encontraba su hija de tres años; ambas presentaban impactos de arma de fuego.

En el primer nivel fue localizada la joven de 21 años, con heridas de arma de fuego. En uno de los baños también fue encontrada la perra, con el hocico cubierto con cinta adhesiva y un disparo en la cabeza.

Un niño de aproximadamente cinco años, que se encontraba en otra habitación del inmueble, no presentaba lesiones visibles y fue entregado a sus abuelos, de acuerdo con el reporte de los policías que acudieron como primeros respondientes.

Otro elemento de la investigación apunta al uso de un arma de fuego equipada con silenciador. La Fiscalía señala que los vecinos no reportaron haber escuchado detonaciones y que uno de los investigados habría reconocido posteriormente: “la desensamblé y aventé a una barranca”.

La Fiscalía también documentó que, al momento de abandonar el fraccionamiento, uno de los implicados habría mostrado un arma de fuego al personal de seguridad para evitar que revisaran el vehículo en el que viajaban.

Para la autoridad ministerial, los indicios recabados apuntan a que el crimen fue planeado a partir de la creencia de que Jonathan y su familia tenían acceso a una cantidad millonaria de Bitcoin y que los agresores acudieron al domicilio específicamente para localizar ese supuesto recurso.

Los dos imputados fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla y quedaron a disposición de la autoridad judicial. La audiencia inicial para la formulación de imputación está prevista para las 12:30 horas de este sábado.

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MSL