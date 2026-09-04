Sheinbaum auxilia a mujer que se desvaneció durante Segundo Informe en San Luis Potosí

Sheinbaum auxilia a mujer que se desvaneció durante su Segundo Informe en San Luis Potosí.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo auxilió a una mujer de la tercera edad que perdió el conocimiento, debido a las altas temperaturas en la Arena Potosí, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en San Luis Potosí.

Ante el desvanecimiento provocado por temperaturas superiores a los 30 grados, la mandataria interrumpió el acto institucional para brindarle atención directa.

Mientras se coordinaba la llegada del personal médico y de los servicios de auxilio, Sheinbaum Pardo permaneció junto a la afectada. Asimismo, la titular del Ejecutivo federal intervino en la organización de los asistentes que se encontraban alrededor para evitar aglomeraciones en la zona.

El incidente ocurrió la tarde del viernes 4 de septiembre de 2026 en el recinto mencionado, el cual registró un lleno a su máxima capacidad con una asistencia de 21 mil personas.

Durante el evento del Segundo Informe de Gobierno, la presidenta estuvo acompañada por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. En el acto se destacó la colaboración entre los dos niveles de gobierno en materias de infraestructura, bienestar, salud y educación para las cuatro regiones de la entidad.

Una adulta mayor cayó y sufrió un golpe en la cabeza mientras seguía la camioneta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la salida de un evento en San Luis Potosí. La presidenta detuvo su marcha, descendió del vehículo y sostuvo la mano de la mujer ensangrentada mientras coordinaba… pic.twitter.com/n9OyCRXRCd — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) September 5, 2026

En su intervención, el gobernador Gallardo Cardona subrayó que la labor coordinada con el Gobierno de México permitió que 340 mil personas salieran de la pobreza extrema en la entidad, gracias al alcance de los Programas para el Bienestar.

En el rubro de infraestructura, se informó sobre una inversión estatal superior a los 27 mil 600 millones de pesos destinada a la modernización de carreteras, vialidades y espacios públicos.

Estas obras se suman a proyectos federales en ejecución como la ampliación del Aeropuerto de Tamuín y los trabajos en las carreteras Ciudad Valles–Tampico y Tamazunchale–Huejutla de Reyes.

Respecto a los sectores de educación y salud, el mandatario estatal hizo referencia a la Universidad Nacional Rosario Castellanos y a la implementación de acciones del programa IMSS-Bienestar. Este último esquema contempla la instalación de 400 consultorios médicos gratuitos en municipios de las cuatro regiones del estado, con prioridad en comunidades con menor acceso a servicios preventivos y atención primaria.

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JVR