Hallan muerto a Farath Coronel, ‘El Brujo Mexicano’, en Cuautitlán Izcalli

Farath Coronel, conocido públicamente como “El Brujo Mexicano”, fue localizado muerto este viernes dentro de una vivienda del Fraccionamiento Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El hombre de 41 años, quien alcanzó notoriedad como tarotista, numerólogo y conductor relacionado con temas de esoterismo, presentaba varios impactos de bala, de acuerdo con los primeros reportes sobre el crimen.

El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado sobre Circuito Vincenes, en la colonia Lago de Guadalupe. Las primeras versiones apuntan a que se habría tratado de un ataque directo ocurrido al interior de la propiedad; sin embargo, las autoridades aún no han informado oficialmente cómo sucedieron los hechos ni cuál habría sido el móvil.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación por el homicidio con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y localizar a los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

🚨🕊️ ÚLTIMA HORA | ASESINAN A FARATH CORONEL, “EL BRUJO MEXICANO”



El vidente, numerólogo y colaborador del programa Hoy, conocido también como “La Diabla”, fue localizado sin vida con heridas de arma de fuego dentro de un inmueble en Bosques del Lago, Cuautitlán Izcalli, Edomex.… pic.twitter.com/IN2W80D4zc — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) September 4, 2026

La noticia comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales después de que la influencer y conductora Dulce Gipsy, amiga cercana de Coronel, publicara un mensaje de despedida en Instagram.

En su publicación, la también conductora del canal digital Badabum confirmó el fallecimiento y recordó la relación de amistad que mantenía con el vidente, a quien describió desde una perspectiva personal y afectiva.

“Compartí buenos momentos contigo y te consideraba mi amigo”, expresó Dulce Gipsy en su mensaje de despedida.

Víctor Manuel Sixtos Vázquez construyó su trayectoria pública bajo el nombre de Farath Coronel, proyectándose como “El Brujo Mexicano”. En sus plataformas digitales y apariciones en medios abordaba asuntos relacionados con el tarot, la numerología, los horóscopos, la espiritualidad y la llamada ley de la atracción.

Además de su actividad como guía espiritual, incursionó en proyectos vinculados con moda y belleza, así como en iniciativas de carácter social dirigidas a la comunidad LGBT+.

No era la primera vez que el vidente enfrentaba un episodio de violencia. En 2022 sufrió una agresión en Tijuana mientras realizaba una transmisión en vivo, hecho que también generó atención entre sus seguidores.

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MSL