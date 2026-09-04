Aseguran más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa; golpe sería de 347 mdd

Más de 16 toneladas de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa durante un operativo federal que permitió desmantelar uno de los mayores laboratorios clandestinos de drogas sintéticas localizados durante la actual administración, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus redes sociales.

El funcionario señaló que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con Harfuch, las fuerzas federales localizaron y desmantelaron un complejo clandestino de aproximadamente 5 mil 700 metros cuadrados, considerado el segundo laboratorio de metanfetamina más grande encontrado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Más de 16 toneladas de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración”, señaló.

Más de 16 TONELADAS de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, con @SSPCMexico y @FGRMexico, fue desmantelado un complejo… pic.twitter.com/fdp2DRiwBU — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 4, 2026

El secretario precisó que el laboratorio de mayor dimensión localizado durante el actual gobierno fue encontrado y destruido previamente por el Ejército Mexicano.

La operación, agregó, fue resultado de los trabajos de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecidos mediante el intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

Además de la droga, fueron aseguradas más de 10 toneladas y litros de sustancias químicas, lo que, según la estimación oficial difundida por Harfuch, generó una afectación económica de aproximadamente 347 millones de dólares a la estructura criminal.

El funcionario destacó que la estrategia federal busca golpear a las organizaciones delictivas directamente en sus capacidades operativas y financieras.

“El objetivo es afectar a las organizaciones criminales desde su capacidad de producir droga, cortar sus cadenas de suministro y afectar directamente sus finanzas.”

Harfuch también subrayó la importancia de la colaboración con autoridades estadounidenses, aunque remarcó que ésta se desarrolla bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

“La cooperación internacional, con pleno respeto a nuestra soberanía, seguirá traduciéndose en acciones concretas contra quienes producen y trafican drogas.”

El aseguramiento representa uno de los principales golpes reportados durante la actual administración contra la infraestructura utilizada para la producción de metanfetamina a gran escala y busca limitar tanto el abastecimiento de precursores químicos como la capacidad financiera de las organizaciones criminales.

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MSL