Oaxaca: Gobierno entrega viviendas a damnificados por huracán Erick

Cuarenta familias oaxaqueñas que perdieron sus hogares por el huracán Erick en la Región Costa, hoy tienen un nuevo techo. El gobierno estatal, en coordinación con la federación, entregó las primeras diez viviendas del programa “Hogar Primavera”, devolviendo la tranquilidad a quienes más lo necesitan.

La entrega inicial se concentró en Paso de la Garrocha, Santiago Pinotepa Nacional, donde tres casas nuevas, con una inversión de 1 millón 760 mil 283 pesos, benefician directamente a doce personas. Posteriormente, en La Tuza de Monroy, Santiago Jamiltepec, siete viviendas completas, con un costo de 7 millones 442 mil pesos, fueron entregadas a 28 habitantes.

El Gobernador Salomón Jara Cruz, durante su visita a la zona, destacó el compromiso de su administración con las comunidades afectadas. “Ahora los recursos del pueblo llegan al pueblo”, afirmó, subrayando la colaboración entre los niveles de gobierno para atender las emergencias de manera efectiva. Instruyó a Vivienda Bienestar (Vibien) a redoblar esfuerzos para concluir las obras pendientes y atender las necesidades de vivienda en la comunidad.

Las primeras acciones de infraestructura habitacional se concentraron en las inmediaciones de Santiago Pinotepa Nacional. ı Foto: Especial.

En La Tuza de Monroy, el programa “Hogar Primavera” contempla un total de 19 acciones de vivienda; siete ya se entregaron completas y doce continúan en proceso de terminación para asegurar la cobertura total. Estas entregas representan una inversión conjunta de 9 millones 202 mil 283 pesos con diez centavos para las diez viviendas y sus cuarenta beneficiarios directos.

El mandatario oaxaqueño enfatizó que estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre la Presidencia de México, el Gobierno de Oaxaca y el Poder Legislativo, quienes han gestionado el presupuesto necesario para aliviar los dolores de la gente. “La Primavera Oaxaqueña es del pueblo y para el pueblo, es justo que sí entrega y sí da resultados”, expresó, refiriéndose a la capacidad de respuesta ante desastres naturales.

La meta general para la Región Costa es edificar 149 casas, con una inversión total proyectada de 57.8 millones de pesos. Este esfuerzo abarca municipios como Santiago Jamiltepec, Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta, Villa de Tututepec, Santiago Pinotepa Nacional y Santa María Huazolotitlán, buscando asegurar que más familias recuperen su patrimonio y estabilidad tras el devastador paso del huracán Erick.

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JVR