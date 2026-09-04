Exigieron dinero y amenazaron antes del multihomicidio en Atizapán: Harfuch

Zona de edificios en Atizapán, donde se registró el multihomicidio.

El multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el que fue asesinado el músico Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y familiares suyos, estuvo precedido por una exigencia de dinero y amenazas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Guadalupe, Zacatecas, el funcionario señaló que el presunto homicida tenía una relación de carácter comercial con el padre de familia, aunque evitó proporcionar mayores detalles debido a que la investigación continúa y la Fiscalía del Estado de México solicitó reservar información hasta que se lleve a cabo la primera audiencia.

“Definitivamente, pues el homicida tenía una relación comercial, por decirlo, había sido de cierta sociedad con el padre de familia”, explicó Harfuch.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de dinero que habría sido exigida a las víctimas, el Secretario señaló que todavía no contaba con ese dato, pero confirmó que existió una exigencia económica acompañada de amenazas.

“Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero. Hubo una exigencia. Hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, declaró.

García Harfuch detalló que las autoridades federales y estatales establecieron comunicación desde el momento en que se conoció el crimen y que las primeras detenciones se realizaron en menos de 12 horas.

“Desde el primer momento de este lamentable multihomicidio entramos en comunicación con el fiscal, con el licenciado José Luis Cervantes, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad, y en menos de 12 horas estaban los primeros detenidos”, señaló.

Los detenidos son Diego Sebastián N. y Gerardo N. De acuerdo con Harfuch, el principal responsable de los homicidios ya se encuentra detenido, mientras que otra persona habría colaborado en los hechos.

“Principal responsable que comete los homicidios está detenido. Hay otra persona que le ayudó y, de todos modos, estamos agotando todas las líneas de investigación con la Fiscalía del Estado de México para saber si hay más responsables”, afirmó.

El Secretario añadió que la investigación continúa para determinar si existieron otros participantes en el ataque.

Sobre Diego Sebastián N., Harfuch fue cuestionado acerca de posibles antecedentes o carpetas de investigación previas.

El funcionario respondió que, aparentemente, el detenido cuenta con antecedentes en el Estado de México, aunque puntualizó que será la Fiscalía mexiquense la encargada de precisar esa información.

“Me parece que tiene antecedentes también en el Estado de México; a la Fiscalía que lo aclare”, dijo.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el menor que sobrevivió al ataque recibe inicialmente atención de las autoridades del Estado de México.

Explicó que la Comisión Estatal de Víctimas, el DIF estatal y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes participan en la atención del menor.

“Por el momento, es el gobierno estatal, quien, la Comisión de Víctimas estatal, quien en un inicio está dando los apoyos correspondientes”, señaló.

La funcionaria agregó que existe contacto con el Gobierno federal para intervenir en caso de que sea necesario y aseguró que habrá acompañamiento a la familia.

“También estamos en la mejor disposición. Hay el acercamiento con la familia y se va a continuar en el diálogo para dar todo el apoyo que se requiere. Así fue la instrucción de la presidenta”, sostuvo.

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FGR