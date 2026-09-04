Indagan tras multihomicidio pelea por bienes

20:10 Freddy, amigo de Honas, hace una llamada de alerta a las autoridades.

El homicidio múltiple cometido en contra del tecladista Jonathan Meléndez y su círculo se trató de una disputa entre familias por bienes monetarios, de acuerdo con las primeras investigaciones del caso.

“En efecto, una situación muy triste, lamentable. Ya hay detenidos y ya se conocen también las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia”, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa.

Agregó que el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, ya brinda apoyo a las familias y que desde la Secretaría de Gobernación también se despliegan acciones para acompañarlas.

El Dato: ALEYDA, cuidadora de los niños, le dijo al hijo mayor que no saliera del cuarto y se escondiera; así, el pequeño de seis años logró sobrevivir al ataque del multihomicida.

EL NEGOCIO. Diego Sebastián “N”, un argentino de 51 años detenido el miércoles pasado como presunto responsable del cuádruple homicidio, era socio de Honas —como era conocido el músico— en el negocio de rentas inmobiliarias de lujo en Acapulco, Valle de Bravo, Cuernavaca y Tepoztlán.

Fuentes cercanas al caso señalaron que, como parte del conflicto familiar por intereses económicos, el presunto multihomicida estaba en búsqueda en el departamento del músico de un archivo con 30 millones de pesos en criptomonedas (bitcoins), aunque no está claro hasta ahora si este elemento forma parte de las líneas de investigación.

Entre los primeros aportes de la averiguación que se lleva a cabo, se conoció que el asesino llevaba una pistola con silenciador y revisó el departamento aun después de cometer el crimen en contra de la familia y de la mascota.

La masacre, además, destapó un negocio millonario en el que se cometieron posibles fraudes inmobiliarios millonarios realizados por Diego Sebastián y, presuntamente, por su pareja sentimental, identificada como Paola “N”.

11 personas, al menos, fueron defraudadas por Diego Sebastián

ESTAFAS. Según el modus operandi del que algunas víctimas ofrecen indicios, Paola y Diego Sebastián rentaban casas en Airbnb y vía la empresa Escapes Extraordinarios en México Nomad, pero cuando se les depositaban cuantiosas cantidades de dinero por la renta de una casa vacacional de lujo, bloqueaban sus contactos y no volvían a aparecer.

Tras el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia, brotaron en redes sociales testimonios contra Diego Sebastián y la mujer.

Una víctima reveló que ambos la habrían defraudado con 400 mil pesos en la renta de un inmueble en Acapulco.

La víctima aseguró que hay más personas afectadas y que el esquema operó, primero, bajo el nombre comercial de Más Rélax, firma rebautizada posteriormente como Nomad, para eludir problemas de tipo fiscal y los efectos de las propias denuncias.

El Tip: LA PERRITA golden que fue hallada emplayada y asesinada era parte de la familia y respondía al nombre de Nhala.

“Íbamos a celebrar en Acapulco y nos defraudaron, por una cantidad muy fuerte. Para esto buscamos en la plataforma Airbnb y vimos que eran confiables”, sostuvo la persona afectada por la estafa.

La víctima también mencionó que, aunque Diego Sebastián fue detenido, su pareja sentimental continúa libre, por lo que pidieron a las autoridades dar con su paradero.

“Ella contestaba con audios en el grupo; nos contestaba que todo es perfecto y la mayoría de los comentarios que encontramos es desde el 2021 el modus operandi de Sebastián y su esposa”, mencionó.

En un grupo de Facebook, denominado “Rentas vacacionales en Cuernavaca, Teques y Acapulco”, una usuaria escribió que los esposos eran unos “masters defraudadores” y describió su caso.

17:24 hrs. Diego Sebastián “N”, presunto asesino, sube hacia al departamento 4 del penthouse (PH) 1 en elevador. ı Foto: Especial

“Me hicieron un fraude de aproximadamente medio millón de pesos por hospedaje y vacacional en Valle (de Bravo). Si coincides con ellos ten cuidado, aún siguen trabajando, se dicen ser los administradores de la casa y no reportan rentas. En mi caso, la casa que me ofrecieron ya no la tenían y un día antes me cancelaron la renta sin devolverme el dinero”, acusó.

20:10 Freddy, amigo de Honas, hace una llamada de alerta a las autoridades. ı Foto: Especial

En imágenes compartidas por la denunciante aparece también el nombre Nomad Accommodation, acompañado por fotografías de propiedades ofrecidas para hospedaje.

En su página de Internet, esta empresa promociona casas y cabañas como espacios destinados a actividades vacacionales y escapadas de grupos numerosos.

21:15 Guardias del residencial tocan la puerta del PH. Desde dentro, alguien pregunta “quién es”, pero no reconocen la voz. ı Foto: Especial

Entre los inmuebles promocionados se encuentra una casa ubicada en Avándaro, Valle de Bravo, una residencia ofrecida para hasta 14 huéspedes, con cinco habitaciones, ocho camas, alberca privada, jardín y terrazas.

Las fotos que acompañan la publicación coinciden con los dichos de las víctimas, ya que en fotografías aparece el logo de +Relax y posteriormente utilizó Nomad P.M.

22:02 Llaman a la Fiscalía del Estado de México y piden apoyo a la Secretaría de Marina. ı Foto: Especial

LOS DETENIDOS. La investigación del caso de asesinato múltiple, mientras tanto, continúa por parte de las autoridades de procuración de justicia mexiquenses para establecer las circunstancias del episodio delictivo y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los dos detenidos.

23:10 Entran elementos de la Policía de Atizapán y de la Marina al PH y realizan el hallazgo de los cuerpos. ı Foto: Especial

Ambos permanecían este jueves en la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, aunque por cohecho, a la espera de que un juez de control liberara el mandamiento judicial correspondiente por los cuatro asesinatos.

En horas de la madrugada detienen a Diego Sebastián “N” y a Gerardo “N”. ı Foto: Especial

Una vez que la orden de aprehensión sea ejecutada con los detenidos, se prevé que sean trasladados a un centro penitenciario del Valle de México, que puede ser Barrientos, en Tlalnepantla.