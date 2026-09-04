Pide Nahle bajar salario a sobrina de López Obrador

ERANDI LÓPEZ Herrería, en imagen de archivo tomada de sus redes sociales.

LUEGO de que se diera a conocer que la sobrina de Andrés Manuel López Obrador, Erandi López, percibe un salario mensual neto de 106 mil 433 mil pesos como rectora de El Colegio de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle pidió revisar y reducir dicha cantidad, ya que señaló que nadie debe ganar más que la titular del Ejecutivo.

“Una de las jóvenes, sí me llamó la atención por el salario. Inmediatamente pedí que lo revisaran, porque ni ella ni nadie puede tener ese salario”, señaló.

Adelantó que pedirá a la secretaria de Educación, Raquel Bonilla, revise el caso y ajuste la percepción correspondiente.

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“Les dije: ‘revísenme ese tema porque hay que ajustarle el salario’, pero eso es independiente de que sean sobrinas o no sobrinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

La rectora de El Colegio de Veracruz dijo que es falso que perciba más de 100 mil pesos al mes y afirmó que gana lo establecido en el tabulador de sueldos y salarios en su cargo como director general; sin embargo, no mencionó cantidad.