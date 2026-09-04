Sheinbaum: no hay investigaciones contra Andy López Beltrán ni Adán Augusto

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que, hasta el momento, exista una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, y de Andrés Manuel López Beltrán por su presunta relación con huachicol fiscal.

En Guadalupe, Zacatecas, fue cuestionada sobre las constantes menciones a ambos políticos en torno a las investigaciones por el tráfico ilegal de combustibles, la mandataria aseguró que la información que le ha sido reportada no contempla indagatorias contra ellos.

“No hay investigaciones hasta donde nos ha informado la fiscalía y la fiscalía, pues tiene que informar”, respondió.

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La Presidenta hizo énfasis en que el hecho de que una persona sea mencionada en algún testimonio no significa, por sí mismo, que exista una investigación en su contra, pues corresponde a la Fiscalía determinar el valor y sustento de esas declaraciones.

“Alguien pudo haber dicho algo en un testimonio y eso pues tiene que analizar la Fiscalía: si tiene validez, si no tiene validez, si tiene alguna prueba”, puntualizó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que existen distintas líneas de investigación relacionadas con una amplia red de importación y distribución ilegal de combustibles, pero señaló que estas indagatorias corresponden a la Fiscalía General de la República.

Entre los casos mencionados, destacó el aseguramiento de un buque en Tampico que presuntamente ingresó al país bajo la documentación de que transportaba sustancias químicas, aunque posteriormente los análisis determinaron que contenía diésel.

También se refirió a investigaciones relacionadas con ferrotanques que ingresaban combustible por aduanas fronterizas y a una empresa identificada como Ingemar, además de posibles casos de combustible robado dentro del país.

Sobre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la presidenta hizo una precisión respecto a la situación de López Beltrán y Adán Augusto López.

“La Secretaría Anticorrupción investiga quien haya sido servidor público o quien es servidor público”, señaló.

En ese sentido, indicó que Andrés Manuel López Beltrán no es servidor público, mientras que Adán Augusto López Hernández sí ocupó un cargo público como secretario de Gobernación.

“En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, pues él no es servidor público; en el caso del senador Adán Augusto, pues él fue secretario de Gobernación hasta donde tengo conocimiento”, explicó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum agregó que, según la información con la que cuenta, tampoco existe una investigación abierta contra el senador.

“No hay ninguna investigación”, afirmó, aunque dejó abierta la posibilidad de que la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, pueda ampliar la información si fuera necesario.

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