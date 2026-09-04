Descarta autoridad electoral promoción personalizada en publicación de Mario Delgado

Una publicación difundida el pasado 3 de agosto en Instagram, de manera colaborativa entre las cuentas de Mario Delgado y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sobre el inicio de la entrega de la Beca Rita Cetina, fue objeto de una denuncia ante la autoridad electoral.

El contenido, que incluía la frase “2,500 pesos que les manda la Presidenta”, fue señalado por presuntas irregularidades relacionadas con la difusión de propaganda gubernamental y una posible promoción personalizada de la Presidenta de México.

Tras el análisis del caso, la autoridad determinó que la publicación tuvo un carácter institucional e informativo, al comunicar el inicio de la entrega de un programa federal, y no encontró elementos objetivos que permitieran vincularla con una contienda electoral o acreditar una finalidad electoral.

También concluyó que no se acreditó promoción personalizada de la Presidenta, ya que, aunque fue identificada en el mensaje, no se exaltaron sus cualidades, trayectoria, logros personales o aspiraciones políticas. La proximidad con el proceso electoral 2026-2027 tampoco fue considerada suficiente para atribuirle un propósito electoral.

De igual manera, no se encontraron elementos que acreditaran uso indebido de recursos públicos ni una vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, por lo que la publicación se mantuvo dentro del ámbito de la comunicación institucional e informativa.

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FGR