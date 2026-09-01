Mario Delgado destaca resultados presentados por Sheinbaum y las menciones a la SEP.

Millones de estudiantes y familias en México se benefician directamente de las políticas educativas impulsadas por la administración de Claudia Sheinbaum. Con más de 20 millones de becas entregadas y una cobertura casi universal en niveles básicos, el gobierno federal reafirma su compromiso con el acceso a la educación pública, logros detallados en el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta.

Mario Delgado Carrillo, titular de Educación Pública, expresó su satisfacción por los resultados. “La gran prioridad que le ha dado la presidenta a este tema, con cifras históricas en el número de becas, tiene como objetivo que nadie se quede sin ir a la escuela por falta de recursos económicos”, comentó Delgado, destacando la magnitud de la inversión educativa.

La transformación incluye la eliminación de exámenes de admisión para bachillerato en 17 estados, reemplazados por “Mi derecho, mi lugar”, facilitando el acceso. Además, la Universidad Rosario Castellanos expande su oferta con 13 nuevas unidades, sumando 156 mil espacios educativos de los 400 mil planeados para el sexenio.

La Presidenta Sheinbaum reafirma la defensa de la soberanía nacional y la dignidad del país frente a mandatarios e invitados. ı Foto: Presidencia

El apoyo económico se extiende con la entrega de útiles y uniformes escolares, aliviando la carga familiar. La distribución de 154.5 millones de libros de texto gratuitos de nivel básico asegura materiales educativos para todos los estudiantes del país.

Programas como la Beca Universal Rita Cetina para secundarias públicas y el beneficio a 800 mil universitarios (Jóvenes Escribiendo el Futuro, Gertrudis Bocanegra) refuerzan el respaldo estudiantil. La eliminación de cuotas en planteles del INBAL, INAH y CCC democratiza el acceso a la formación artística y cultural.

Finalmente, el compromiso con el magisterio se refuerza con aumentos salariales proyectados del 10% en 2025 y del 9% en 2026 para los docentes. Esta inversión busca dignificar la labor de los educadores, pieza clave en la transformación educativa de México.

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JVR