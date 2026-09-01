Movimiento Ciudadano señala pendientes del gobierno de Sheinbaum y cuestiona gira por la República

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, calificó el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un ejercicio cargado de propaganda y con poca autocrítica frente a los problemas que persisten en el país.

El legislador emecista cuestionó el balance presentado por la mandataria y sostuvo que el discurso oficial está lejos de reflejar la realidad que enfrentan millones de mexicanos, particularmente en materia de seguridad, extorsión, empleo y acceso a los servicios de salud.

Para Castañeda Hoeflich, el informe presidencial presenta una visión optimista de la situación nacional, mientras deja en segundo plano los pendientes que, desde su perspectiva, deberían ocupar la atención prioritaria del Gobierno Federal.

“El Gobierno Federal de Morena le sobra propaganda y le falta más autocrítica para reconocer que estamos lejos del país que merecemos”, señaló.

La Jefa del Ejecutivo Federal rinde cuentas al pueblo de México al cumplir dos años al frente de la Cuarta Transformación. ı Foto: Presidencia

Cuestiona gira por la República: ‘claro, lo que más necesita un país’

El senador también criticó el anuncio de Sheinbaum de realizar una gira de “rendición de cuentas” por los 32 estados de la República para promocionar los resultados de su Segundo Informe, al considerar que esta estrategia prolonga la dinámica de comunicación política del gobierno.

“La Presidenta anunció una gira por los 32 estados para promocionar su Segundo Informe. Un pretexto más para hacer campañas anticipadas, como si no tuviéramos suficiente con las mañaneras” Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado



El legislador jalisciense cuestionó que, mientras el Gobierno Federal busca difundir los logros de su administración, persistan problemas que afectan directamente a la población, como la presencia del crimen organizado en distintos territorios, el reclutamiento de jóvenes por grupos criminales, la extorsión a negocios, la informalidad laboral y las brechas en materia de salud.

“Claro, lo que más necesita un país con territorios sometidos por el crimen organizado, jóvenes vulnerables al reclutamiento criminal, negocios asfixiados por la extorsión, amplia informalidad laboral y enormes brechas en el acceso a la salud, es una gira para anunciar que todo va muy bien”, ironizó.

El coordinador emecista en el Senado, Clemente Castañeda. ı Foto: Especial

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República sostuvo que el Segundo Informe debió ser una oportunidad para reconocer los pendientes y desafíos del país, en lugar de centrarse, dijo, en una narrativa de resultados y estabilidad.

En ese sentido, Castañeda Hoeflich consideró que la administración federal debe asumir una postura más crítica sobre sus propios resultados y reconocer que aún existen profundas problemáticas que requieren atención.

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cehr