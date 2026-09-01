Rosa Icela Rodríguez entrega Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum al Congreso

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entregó el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta, el 1 de septiembre de 2026.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entregó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Congreso General, Raúl Bolaños-Cacho Cué, el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXVI Legislatura, la funcionaria federal se abrió paso entre decenas de congresistas que, convocados en el Salón de Sesiones, se agolpaban alrededor de la funcionaria para tomarse una fotografía.

Pasados unos diez minutos de un incesante intercambio de saludos, abrazos e instantáneas, la secretaria de Gobernación entregó el informe con el que la titular del Poder Ejecutivo rinde cuentas del estado general de la administración pública, tal como establece el artículo 69 de la Constitución.

Rodríguez Velázquez arribó minutos antes de las 17:00 horas al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde fue recibida por distintos legisladores. A su salida, se repitió la misma secuencia que a su ingreso: un paso accidentado entre la muchedumbre que abarrotaba el recinto.

¿Qué sigue tras la entrega del informe de Sheinbaum?

El informe se entrega por escrito y, según la Ley Orgánica del Congreso General, una vez recibido se somete a un proceso legislativo conocido como Glosa.

La Glosa consiste en el análisis político, jurídico, económico y social del informe de gobierno por los grupos parlamentarios en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, que se desarrollará en cuatro apartados: política interior, económica, social y exterior.

Como parte de la revisión, las y los legisladores pueden solicitar información adicional al Ejecutivo federal mediante preguntas por escrito y a través de la comparecencia de secretarios de Estado y directores de entidades paraestatales, quienes deben rendir sus informes bajo protesta de decir verdad.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) tiene la facultad de definir el calendario y el formato de las comparecencias, que se desahogan tanto en el Pleno como en comisiones.

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cehr