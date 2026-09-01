Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el Pueblo: Sheinbaum, en Segundo Informe

En su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que solo con honestidad se dan verdaderos resultados; por ello, el país está mejor y tiene un rumbo marcado por el pueblo, lo que permite entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos.

“Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo. Precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos. No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

“Por ello y justamente por ello, insistimos en que solo con honestidad, se dan verdaderos resultados. Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino. ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!”, destacó desde el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Sheinbaum destaca, en Segundo Informe, crecimiento económico y relación con EU

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante los últimos 23 meses México ha experimentado grandes cambios que han demostrado la fortaleza del país y de su pueblo, así como la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

En materia económica, señaló que el país mantiene una situación estable y registra un récord en Inversión Extranjera Directa (IED). Añadió que el PIB creció 1.4% y que el peso mexicano se mantiene fuerte, entre las monedas más apreciadas a nivel mundial.

Sheinbaum también afirmó que su gobierno buscará mantener una relación de cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero sin sometimiento ni renuncia a los principios de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

“Mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, destacó.

Asimismo, llamó a no equivocarse sobre la situación interna de la transformación y sostuvo que no existen divisiones ni rompimiento dentro del proyecto que encabeza su administración.

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