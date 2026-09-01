Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el Pueblo: Sheinbaum, en Segundo Informe

En su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que solo con honestidad se dan verdaderos resultados; por ello, el país está mejor y tiene un rumbo marcado por el pueblo, lo que permite entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos.
“Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo. Precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos. No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta”, expresó.
“Por ello y justamente por ello, insistimos en que solo con honestidad, se dan verdaderos resultados. Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino. ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!”, destacó desde el Patio de Honor de Palacio Nacional.
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Sheinbaum destaca, en Segundo Informe, crecimiento económico y relación con EU
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante los últimos 23 meses México ha experimentado grandes cambios que han demostrado la fortaleza del país y de su pueblo, así como la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.
En materia económica, señaló que el país mantiene una situación estable y registra un récord en Inversión Extranjera Directa (IED). Añadió que el PIB creció 1.4% y que el peso mexicano se mantiene fuerte, entre las monedas más apreciadas a nivel mundial.
Sheinbaum también afirmó que su gobierno buscará mantener una relación de cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero sin sometimiento ni renuncia a los principios de México.
“Mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, destacó.
Asimismo, llamó a no equivocarse sobre la situación interna de la transformación y sostuvo que no existen divisiones ni rompimiento dentro del proyecto que encabeza su administración.
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