Destaca trabajo de fuerzas de seguridad federales

‘La paz y la tranquilidad de las familias, son la prioridad del Gobierno’: Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta de México afirmó este martes, durante su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno, que la paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del Gobierno

Este martes Claudia Sheinbaum ofreció un mensaje en Palacio Nacional.
Este martes Claudia Sheinbaum ofreció un mensaje en Palacio Nacional. Foto: Captura de pantalla.
Por:
La Razón Online

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó este martes, durante su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno, que la paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del Gobierno.

Frente a más de 300 invitados reunidos en Palacio Nacional, la Presidente Claudia Sheinbaum señaló que miles de elementos de las corporaciones federales de seguridad trabajan en los cuatro ejes de la estrategia de seguridad.

Informó que se ha logrado una disminución de 51 por ciento en los homicidios dolosos desde el inicio de su gobierno, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día.

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Añadió que julio registró el promedio diario de homicidios más bajo de los últimos 11 años.

En lo que va de 2026, indicó, el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento respecto a 2018.

También señaló que se han registrado disminuciones en delitos como robo de vehículo con violencia y lesiones dolosas con disparo de arma de fuego, entre otros.

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