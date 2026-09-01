Difunden foto de Andy en EU junto con Gonzalo y Juan Domingo Beckmann, quienes estuvieron en ‘cónclave’ de la Condesa

Andy López Beltrán (segundo de izq. a der.) en una foto junto a Juan Domingo Beckmann, Ramón Orraca y su hermano Gonzalo.

Los hermanos Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo López Beltrán, junto al empresario Juan Domingo Beckmann, aparecieron en una fotografía tomada desde Estados Unidos en 2024, que se difundió en medios nacionales un día después de que se reportara la participación de los tres en una reunión privada conocida como “el cónclave de la Condesa”.

El periodista Carlos Loret de Mola, en su columna para el diario El Universal recuperó una fotografía en la que se aprecia a los mencionados sentados en butacas del Oracle Park, ubicado en San Francisco, California, conocido popularmente como el “estadio de Los Gigantes de San Francisco”.

En la fotografía también aparece el empresario restaurantero Ramón Orraca, quien no participó en el “cónclave de la Condesa”.

Andy va a extrañar irse a los juegos de las Grandes Ligas en Estados Unidos, a gastarse el dinero de los mexicanos, mientras presume una falsa austeridad.



No les voy a mentir: me da muchísimo gusto que ya no tenga visa. pic.twitter.com/JriMzqns7J — Arturo Villegas (@ArturoVill7) September 1, 2026

La difusión de la fotografía fue relevante en este momento, pues ocurre un mes después de que se anunciara el retiro de la visa estadounidense a “Andy” López Beltrán y tan solo un día después de que el ya mencionado diario El Universal reportara una reunión privada entre los hermanos López Beltrán y el empresario Beckmann.

De acuerdo con el reporte del diario, durante la reunión privada, los presentes leyeron noticias, entre ellas la de la vinculación a proceso de Fausto Corrales, testigo sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen, y a “Andy” se le mostraba un rostro “preocupado”.

🔴Hijos de AMLO arman cónclave en la Condesa: un lujo más de Andy y Gonzalo



De acuerdo con información revelada por el periodista @hdemauleon, el hijo del expresidente López Obrador se reunió el 24 de agosto con su hermano Gonzalo, Daniel Asaf y empresarios como Juan Domingo… pic.twitter.com/6OOlGFpTCS — Azucena Uresti (@azucenau) August 31, 2026

Critican contradicción a austeridad republicana con boletos de estadio, vino caro…

El periodista Carlos Loret de Mola escribió, en la columna donde difundió la fotografía, que la presencia de los López Beltrán en un estadio de Estados Unidos, así como su amistad con empresarios, representan contradicciones a los discursos de la Cuarta Transformación que defendía su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la postura de Loret, la asistencia de “Andy” y Gonzalo a un estadio de Estados Unidos (que implica gastos onerosos) es una más de las controversias por lujos de los hijos del expresidente, quienes han sido vistos en tiendas, hoteles y restaurantes costosos, en varias ocasiones.

Captan a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, junto al diputado Daniel Asaf Manjarrez de vacaciones en el lujoso hotel Okura de Tokio, en Japón https://t.co/scZTB7nG7Y — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 27, 2025

Además, durante el “cónclave de la Condesa”, a los López Beltrán se les vio tomando un vino caro, con un costo de entre 16 mil y 24 mil pesos.

Mientras que, según el periodista, la amistad de los López Beltrán con empresarios contradice el discurso de “separar el poder político del poder económico” defendido por su padre.

“Los cuatro hijos de AMLO son el desmentido perfecto del discurso de su papá. Aspiran —y eso se confirma en cada actividad de su vida cotidiana— a formar parte de la élite mexicana con dinero. La hipocresía del expresidente queda también de manifiesto: él siempre ha sabido del comportamiento de sus hijos y lo ha permitido”, escribió Loret de Mola.

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