Padres de los 43 desmienten hallazgo de 20 bolsas con restos: ‘No hemos sido notificados’

Aspecto de una manifestación por Ayotzinapa en la Ciudad de México.

Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos rechazaron como “falsa e imprecisa” la información publicada sobre el supuesto hallazgo de 20 bolsas con restos humanos y un crematorio clandestino relacionados con el caso, y advirtieron que la difusión de datos sin sustento vuelve a profundizar su dolor y genera confusión sobre la investigación.

En un posicionamiento fechado el 31 de agosto en Ayotzinapa, Guerrero, las familias se refirieron a la información difundida por La Jornada bajo el título “Dan giro al caso Ayotzinapa 20 bolsas con restos y un crematorio clandestino”, firmada por el periodista Miguel Ángel Velázquez y retomada posteriormente por otros medios.

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Los padres y madres aseguraron que el contenido de la publicación mezcla información correspondiente a distintos momentos de la investigación, desde 2014 hasta la actualidad, y consideraron que esto puede generar falsas expectativas entre las familias y la sociedad sobre el posible paradero de sus hijos.

“Pretende confundirnos a nosotros como padres y madres de los 43 y al pueblo de México, lo que ahonda nuestro dolor al dar información sensible para nosotros que buscamos y queremos saber de nuestros hijos”, señalaron.

Las familias rechazaron particularmente la versión de que hayan sido localizadas 20 bolsas con restos humanos en distintos puntos relacionados con la investigación, entre ellos el basurero de Cocula, el río San Joaquín y la funeraria El Ángel, ubicada en Iguala.

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ı Foto: Cuartoscuro

Afirmaron que no han recibido información oficial ni han sido notificadas por las autoridades o sus representantes sobre el supuesto hallazgo de 20 bolsas con restos, y señalaron que este tema tampoco fue abordado durante la reciente reunión que sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En dicho encuentro, precisaron, estuvieron presentes integrantes de las instituciones encargadas de dar seguimiento al caso, entre ellos el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la secretaria de Gobernación.

Rechazan haberse negado a realizar estudios sobre restos

Las madres y padres también rechazaron que los expertos independientes que han acompañado a las familias se hayan negado a realizar estudios sobre restos encontrados durante la investigación.

Aspecto de una marcha de madres y padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ı Foto: Cuartoscuro

Aseguraron que, por el contrario, tanto ellos como sus representantes y los especialistas que participan en el caso están interesados en que se profundicen todas las líneas de investigación para establecer qué ocurrió con los normalistas y conocer su paradero.

“Somos los más interesados que se continúen y se profundicen todas las líneas de investigación, incluso la del Ejército mexicano, para dar con el paradero de nuestros hijos”, señalaron.

Fueron informados de hallazgo de bolsa con etiqueta fechada con “2014”

Respecto a la funeraria El Ángel, las familias reconocieron que fueron informadas de una diligencia realizada en ese inmueble en marzo de 2026.

Manifestantes por los desaparecidos de Ayotzinapa en la zona centro de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Explicaron que durante esa diligencia se localizó una bolsa que tenía una etiqueta correspondiente a 2014 y que en su interior podría haber restos humanos.

Sin embargo, enfatizaron que han solicitado a la Fiscalía que se realicen los estudios necesarios para determinar su origen y descartar cualquier vínculo con los estudiantes desaparecidos.

También pidieron que estos trabajos se lleven a cabo de manera coordinada con sus peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con el objetivo de contar con certeza sobre los resultados.

Urgen a prensa y a autoridades a ser responsables en manejo de la información

Ante la difusión de versiones sobre nuevos hallazgos, las familias hicieron un llamado a las autoridades y a los medios de comunicación para que actúen con responsabilidad al abordar información relacionada con el caso.

Manifestación Acción Global por Ayotzinapa, realizada el pasado 26 de junio, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

“Solicitamos de manera respetuosa a las personas, medios de comunicación y a las autoridades de no herir más nuestros sentimientos con información sensible sobre el caso de nuestros hijos si ésta no tiene sustento o esté respaldada con pruebas que afirmen su veracidad”, expresaron.

Las madres y padres señalaron que cada nueva información relacionada con los 43 normalistas desaparecidos genera esperanza de encontrar a sus hijos, por lo que consideraron especialmente doloroso que se difundan públicamente versiones que posteriormente no puedan ser confirmadas.

“Nosotros queremos creer cada información que se tenga para dar con el paradero de nuestros hijos”, manifestaron.

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