Arriban padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Esta tarde, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, arribaron a las instalaciones de Palacio Nacional para encabezar un nuevo encuentro con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro representa el diálogo formal entre las familias y el gobierno federal; el cual se lleva a cabo en medio de exigencias reiteradas de justicia y verdad a más de 11 años de la desaparición forzada de los jóvenes, ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

MSL