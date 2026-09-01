Congreso arranca periodo de sesiones con reclamos a Morena y al Gobierno Federal: ‘¿qué han resuelto?’

Convocados en la sede del Congreso de la Unión, 500 diputadas y diputados, así como a las 128 senadoras y senadores, se reunieron este 1 de septiembre en sesión del Congreso General para la apertura del primer periodo ordinario del tercer año de la LXVI Legislatura.

Tras entonar el Himno Nacional, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Congreso General, Raúl Bolaños-Cacho Cué, recibió el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de las manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien posteriormente se retiró del recinto legislativo para dar paso a la ronda de posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios.

Secretaria de Gobernación entregó el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta, el 1 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

‘¿Qué han resuelto?’, cuestiona Movimiento Ciudadano

En representación de Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas criticó al proyecto de nación de la Presidenta, quien, dijo, “ha elegido administrar la herencia en lugar de corregirla, proteger a sus aliados en lugar de exigirles cuentas y poner la lealtad de su partido por encima de la justicia”.

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“Han demostrado que a ustedes el poder más absoluto les ha servido para imponer, para controlar, para acumular todavía más poder, pero no les ha alcanzado para resolver lo más esencial”, reprochó.

En ese sentido, cuestionó al partido oficialista cuánto más tomará invertir en sectores prioritarios, como la educación y el sistema de salud, pese a gobernar 23 entidades federativas y, junto a sus aliados, contar con la mayoría legislativa tanto en el Congreso de la Unión como en la mayoría de los Congresos locales.

“Si Morena lo ganó todo, entonces, teniéndolo todo, ¿qué han resuelto? La corrupción que juraron enterrar sigue viva. El derroche sigue, únicamente cambió de manos. La violencia sigue, los desaparecidos siguen, la pobreza sigue, la impunidad sigue", señaló.

Así única MC este tercer año:

Si Morena lo ganó todo, entonces, teniéndolo todo, ¿qué han resuelto? La corrupción que juraron enterrar sigue viva. El derroche sigue, únicamente cambió de manos. La violencia sigue, los desaparecidos siguen, la pobreza sigue, la impunidad sigue. pic.twitter.com/AB2iMY0jEI — Diputados Out of Context (@DiputadosOut) September 2, 2026

PRI exige entregar a funcionarios acusados de vínculos con el narco

Por parte del PRI, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a Morena y al gobierno de México de proteger a funcionarios públicos y gobernadores afines a la llamada Cuarta Transformación requeridos en extradición por Estados Unidos.

Claro, ustedes han hecho historia, pero por haber hecho un pacto inconfesable entre el gobierno y la delincuencia organizada", afirmó.

Al respecto, reclamó que “ante los ojos del mundo, son los cárteles del crimen organizado los que despachan” en el país. En ese sentido, exigió entregar a Estados Unidos al senador Enrique Inzunza Cázarez y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico.

“¡Quítense esos lastres de encima!”, exhortó. “Procésenlos, llévenlos a la justicia y si no pueden, entréguenlos a las autoridades de Estados Unidos para que hagan justicia, la que ustedes no hacen”.

Rumbo a la elecciones de 2027, el legislador prometió que “los errores que cometió el PRI en el pasado, no los volveremos a cometer” .

“Nos podrán odiar, nos podrán amar, pero la gente sabe que cuando el PRI está en el gobierno las cosas sí funcionan”, aseguró. No somos perfectos, pero damos resultados y sí sabemos gobernar”, agregó.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador del PRI, durante la sesión de Congreso General el 1 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

PT y Partido Verde repasan resultados de la 4T

En tanto, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo (PT), abordó la situación de México ante la coyuntura internacional, y manifestó el respaldo del grupo parlamentario a Claudia Sheinbaum al hacer un repaso general de los resultados de la llamada Cuarta Transformación.

A su vez, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) refrendó el respaldo del instituto político a la Presidenta de la República y destacó avances en la impartición de justicia y en el acceso a programas sociales; en seguridad, en materia económica y en la “recuperación de la dignidad” de trabajadores con el aumento al salario mínimo, así como en acciones en beneficio de las mujeres.

“En el Partido Verde estamos consientes de que falta mucho por hacer en diversos ámbitos para tener el país que las y los mexicanos merecemos y anhelamos para nuestras familias”, reconoció, “pero creemos oportuno resaltar los avances que se han alcanzado en los últimos años y que no son mejores. La transformación no es una tarea concluida, pero vamos bien, y como dijo nuestra Presidenta, vamos a ir mejor”, aseveró.

PAN defiende a Ernesto Ruffo ante acusaciones por huachicol

En su oportunidad, el senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, sugirió una serie de propuestas, entre ellas una relacionada con el contrabando de hidrocarburo, delito en el que, acusó, está involucrado Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y del que absolvió al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Al apuntar que el oficialismo rompió las promesas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, el legislador recordó las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya presentadas en Estados Unidos, y acusó que, ante la negativa de presentarlo ante la justicia en México, “no faltan pruebas, aquí lo que sobra es protección”.

En la oposición ‘no tienen ideas para un proyecto de nación’: Morena

Al cerrar los posicionamientos, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, de Morena, rebatió las acusaciones de la oposición y aseguró que “ningún cártel ha nacido” durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“Se crearon mucho antes de que Morena llegara al poder, no son producto de la transformación , forman parte de la herencia de violencia, de corrupción, de impunidad, que recibió nuestro movimiento. Esa historia no la van a poder borrar”, sostuvo.

Mícher Camarena también advirtió el auge de la derecha en Europa y América Latina, un proyecto político que, recordó “en México lo padecimos por más de cuatro décadas”.

En contraste, dijo, la llamada Cuarta Transformación llegó a virar el rumbo del país con un modelo humanista, feminista e igualitario.

“¿Cuál es su propuesta de gobierno? Pregunto yo a la oposición. Están vacíos, no tienen proyecto, es una entelequia, no tienen ideas para un proyecto de nación ante todo lo que hemos realizado en la Cuarta Transformación", sentenció.

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