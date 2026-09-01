Reconocen Gobernadoras y Gobernadores de la 4T resultados del Segundo Informe de Sheinbaum

Las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación expresaron su más amplio reconocimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por los resultados presentados en su Segundo Informe de Gobierno, y refrendaron su respaldo al proyecto de nación que encabeza.

En un pronunciamiento conjunto, señalaron que el 73 por ciento de aprobación ciudadana confirma la confianza del pueblo en un gobierno que ha conducido al país con honestidad, justicia social y un rumbo definido hacia la prosperidad compartida.

Las y los mandatarios resaltaron la primavera laboral que vive México, con mejores salarios y la pobreza laboral en su mínimo histórico, así como la estabilidad económica, la fortaleza del peso y el récord alcanzado en inversión extranjera. También destacaron la inversión de un billón de pesos en los Programas para el Bienestar, que beneficia a más de 42 millones de personas.

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En materia de seguridad, reconocieron los resultados de la estrategia basada en la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación con las entidades federativas. Destacaron que los homicidios dolosos han disminuido 51 por ciento, mientras que los delitos de alto impacto registran durante 2026 una reducción de 54 por ciento respecto a 2018.

Indicaron que estos avances dan continuidad y profundizan la transformación iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, reconocieron la cercanía de la Presidenta, su respeto al federalismo y su disposición permanente para trabajar con los gobiernos estatales, haciendo posible que el bienestar y los proyectos estratégicos lleguen a todas las regiones del país.

Las gobernadoras y los gobernadores reconocieron especialmente la firme defensa de México ante el mundo: “Cooperación no significa sometimiento, y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”.

Finalmente, reiteraron su absoluto respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su compromiso de continuar trabajando en unidad por una nación más justa, libre, independiente y soberana.

“Presidenta: cuente con nosotras y nosotros. México avanza con dignidad, con rumbo y con la fuerza de su pueblo”, concluyeron.

Información oficial. ı Foto: Especial.

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