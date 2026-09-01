Claudia Sheinbaum destaca avances en recuperación de la soberanía energética de México

La Presidenta de México en el momento de los Honores a la Bandera.

En su mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los avances en la recuperación de la soberanía energética de México mediante la reforma constitucional que consolida a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresas Públicas del Estado.

Resaltó la estrategia implementada por su gobierno que prioriza la transición hacia energías limpias, la modernización de la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, el esquema de inversión mixta que fortalece la capacidad del Estado, el impulso a la justicia social mediante la electrificación de comunidades vulnerables y la reducción de la deuda financiera de Pemex, entre otros aspectos.

Recuperación de la soberanía energética y metas renovables: Al cierre del sexenio se incorporarán 32 mil MW adicionales al sistema eléctrico nacional, elevando la participación de energías renovables del 24% al 38%.

Infraestructura de generación eléctrica: En dos años se concluyó la construcción de seis plantas de ciclo combinado (3 mil MW de capacidad), sumadas a la rehabilitación, modernización y repotenciación de ocho centrales hidroeléctricas.

Inversión mixta con la iniciativa privada: Tras la convocatoria de febrero de 2026, se aprobaron mediante concursos transparentes 38 proyectos por 10 mil 600 millones de dólares, lo que garantiza la proporción legal del 54% de participación pública y 46% privada, aportando 8 mil 025 MW de generación y más de 2 mil 500 MW de almacenamiento.

Modernización de la red eléctrica: La CFE inició la ejecución de un plan de inversión por más de 244 mil millones de pesos destinado a ampliar y modernizar las redes nacionales de transmisión y distribución.

Plan de justicia energética: Se han concretado 20 mil 377 obras de electrificación para beneficiar a más de 600 mil personas en 13 mil comunidades alejadas (con la meta de alcanzar 99.9% de cobertura en 2030), además de la instalación de 5 mil paneles fotovoltaicos en viviendas de Mexicali.

Con la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, se ha podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo.

Fortalecimiento financiero y operativo de Pemex: Se logró una reducción de 20 mil millones de dólares en la deuda de Pemex. La producción es de 1.77 millones de barriles diarios de petróleo crudo y casi 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Además, el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles diarios.

Incremento en la producción de fertilizantes: La producción de fertilizantes de Pemex en 2026, alcanzó mil 185 toneladas, lo que representa 38% más producción que en 2024. Avanza el rescate de la petroquímica nacional mediante los proyectos de Escolín, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera.

Plan Nacional de Gasoductos: Está en marcha el Plan Nacional de Gasoductos con una inversión histórica de 141 mil millones de pesos proyectada hacia el año 2030. Esta estrategia integral moderniza y amplía la red de transporte de gas natural para abastecer el sureste, las 13 nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado y los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Proceso de conclusión de dos coquizadoras para producir más gasolinas y diésel con bajo contenido de azufre en Tula y Salina Cruz. La primera se terminará este año y la segunda en el primer semestre de 2027.

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