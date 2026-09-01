Defensa asciende a mil 749 oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

Un total de mil 749 oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional obtuvieron una jerarquía superior tras acreditar los procesos de promoción y reclasificación de 2026, informó este martes la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De ese universo, mil 403 integrantes alcanzaron el grado de teniente mediante la Promoción Especial, mientras 232 recibieron el nombramiento de subteniente después de participar en la Promoción de Sargentos Primeros Especialistas. Otros 114 elementos avanzaron de jerarquía a través del Certamen de Reclasificación.

Las insignias correspondientes se entregaron durante ceremonias simultáneas en instalaciones militares de distintos puntos del país. El acto principal tuvo como sede el Predio Reforma, en la Ciudad de México, donde se encuentran las comandancias del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

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Al frente de la ceremonia estuvo el subsecretario de la Defensa Nacional, general de División de Estado Mayor Enrique Martínez López, acompañado por mandos militares, familiares de los oficiales e invitados. Durante el encuentro, las autoridades llamaron al personal a asumir las nuevas responsabilidades con apego a la legalidad, lealtad, profesionalismo y compromiso institucional.

En representación de quienes recibieron el ascenso, la teniente de Policía Militar Alma Isabel Villa González señaló que el cambio de grado representa el inicio de una etapa que demanda liderazgo, iniciativa, prudencia, justicia y una conducta ejemplar.

Villa González también reconoció el respaldo de las familias ante las ausencias y dificultades propias de la carrera militar, además de agradecer al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, por las acciones dirigidas a la capacitación y profesionalización del personal.

Los oficiales que avanzaron de grado ratificaron su compromiso de colocar el interés de la nación como prioridad y fortalecer sus capacidades profesionales. La Defensa señaló que estos procesos forman parte de la preparación que impulsa a través de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

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JVR