Claudia Sheinbaum impulsa defensa nacional; gradúa militares en Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presidió los actos solemnes en las instalaciones militares del estado de Jalisco.

Miles de jóvenes se integran a las Fuerzas Armadas de México, listos para servir al país tras concluir su formación militar. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026 en Zapopan, Jalisco, un evento clave para la defensa y seguridad nacional. En la misma jornada, se anunció el inicio del proceso para renombrar la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional a Universidad de la Defensa Nacional, reflejando su misión ampliada.

Durante su discurso, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas enfatizó que “a todas y todos nos corresponde recordar siempre de dónde viene esta fuerza: de un pueblo que ha defendido su libertad, de una nación que ha luchado por su soberanía”. Un total de 8,138 elementos se graduaron, mientras 5,200 nuevas alumnas y alumnos iniciaron sus estudios, renovando el compromiso generacional con la patria.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, detalló que mil de los oficiales graduados se incorporarán directamente a la Guardia Nacional, fortaleciendo el segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad. Trevilla Trejo también confirmó el inicio del proceso legal y administrativo para el cambio de nombre de la Universidad, buscando una denominación que explique mejor su amplia labor en la formación militar.

La incorporación de nuevos oficiales fortalece las capacidades operativas de la Guardia Nacional a nivel nacional. ı Foto: Especial.

Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los militares a ejercer su autoridad con prudencia, humildad, sensibilidad y lealtad, recordando que el uniforme simboliza un profundo servicio al pueblo mexicano. La subteniente de la Guardia Nacional, María Fernanda Ángeles García, destacó la presencia de la Presidenta como inspiración para la juventud militar, reconociendo el esfuerzo de los egresados.

La Presidenta Sheinbaum conectó la labor de las Fuerzas Armadas con su rica historia, ligada a momentos cruciales de la nación, desde la Independencia hasta la defensa contra invasiones y la lucha por la democracia. Esta lealtad a la patria, la Constitución y la soberanía se construye día a día con disciplina y el cumplimiento del deber, reafirmando el papel vital de los militares en el futuro de México.

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JVR