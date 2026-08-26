En Cumbre del G20

PAN pide a Claudia Sheinbaum reunirse con Donald Trump ante crisis en relación bilateral

Genoveva Huerta, sostuvo que el Gobierno mexicano debe aprovechar cualquier espacio de diálogo; Daniel Chimal García consideró que la presidenta debe ofrecer certidumbre a los empresarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (izq.) y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (izq.) y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.) Foto: Cuartoscuro/Reuters
Por:
Claudia Arellano

Diputados federales y locales del PAN exhortaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a asistir a la Cumbre del G20 convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump en Miami y advirtieron que México no está en condiciones de “evaluar” o rechazar encuentros de alto nivel con Estados Unidos.

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, sostuvo que el Gobierno mexicano debe aprovechar cualquier espacio de diálogo con Washington, particularmente ante las tensiones que persisten en materia comercial y diplomática.

“México no está en condiciones de resistirse ni ‘ponernos fresas’ a un encuentro de esa magnitud”, afirmó, al señalar que la relación con Estados Unidos atraviesa una etapa complicada, marcada por desacuerdos en torno al T-MEC y, a su juicio, una política exterior “precaria”.

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Huerta recordó que México ya ha enfrentado amenazas arancelarias y restricciones comerciales, mientras autoridades estadounidenses mantienen bajo vigilancia a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

“Ya nos amenazaron con aranceles, ya nos habían cerrado el paso al aguacate mexicano y tienen en la mira a políticos ligados con el crimen y, aun así, nos ‘ponemos fresas’ para encuentros de primer nivel con EU”, sostuvo.

Por su parte, el diputado federal panista Daniel Chimal García consideró que la presidenta debe ofrecer certidumbre a los empresarios y garantizar condiciones para atraer inversión extranjera, además de fortalecer la estrategia diplomática de México.

“Es necesario darle un revés a la imagen de México en el mundo, que nos vean atractivos y no sólo como un país que cobija a la narcopolítica de Morena, esa que ayudó López Obrador”, afirmó.

El diputado local Raúl Torres Guerrero señaló que las conversaciones telefónicas entre Sheinbaum y Trump no son suficientes para resolver los desafíos de la relación bilateral.

“No basta con tener 21 llamadas telefónicas con Donald Trump, se trata de mejorar los acuerdos comerciales”, sostuvo.

El legislador planteó fortalecer los mecanismos económicos y diplomáticos para que la relación bilateral sea “fructífera” y Estados Unidos deje de percibir a México, dijo, como un “narcoEstado”.

Torres Guerrero también pidió establecer un plan emergente para atender las decisiones de funcionarios estadounidenses que, a su juicio, afectan a ciudadanos mexicanos. Entre sus propuestas mencionó fortalecer los consulados, incrementar el presupuesto destinado a la comunidad mexicana en Estados Unidos y ampliar la movilidad estudiantil.

“Esos son los temas que la presidenta de México debería estar gestionando y dándole cauce con el presidente Trump, no estar defendiendo a Rubén Rocha Moya”, afirmó.

El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García
El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García ı Foto: Cámara de Diputados

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LMCT

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