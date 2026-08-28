Recibe CSP a padres de los 43 con informe

MADRES Y PADRES de Ayotzinapa, ayer, tras salir de la reunión con la Presidenta.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves en Palacio Nacional a madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, donde el Gobierno presentó los avances más recientes de las investigaciones y las acciones encaminadas a esclarecer los hechos, localizar a los jóvenes y garantizar justicia.

En la reunión también participó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y otros funcionarios relacionados con la gestión gubernamental del caso, así como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la representante adjunta de ONU-DH en México, Maia Campbell, y representantes de organizaciones civiles.

A través de un comunicado, Gobernación informó que durante la reunión las autoridades federales informaron las cuatro líneas prioritarias que orientan las diligencias recientes, incluidas las relacionadas con nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores relevantes para fortalecer el expediente. Informó que la Presidenta y su equipo reconocieron que Ayotzinapa representa una herida abierta para ellas y para el pueblo de México.

“Por ello, se agotarán todas las líneas de investigación, se fortalecerán las tareas de búsqueda y se agilizará el análisis de la información”, se lee en el comunicado.

El Gobierno de México también se comprometió a intensificar las gestiones ante gobiernos extranjeros, con el fin de concretar las extradiciones pendientes, entre ellas la de Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de barandilla en Iguala, Guerrero, en 2014.

El abogado de los padres y madres de los 43, Isidoro Vicario, reconoció que durante el encuentro se informaron algunos avances en las distintas líneas de investigación; sin embargo, consideró que éstos todavía son insuficientes frente a la principal exigencia de las familias.

“Podemos reconocer de manera objetiva los avances en estas líneas de investigación que informaron a los padres, pero aun así, la información que interesa a los padres para conocer el paradero de los 43 estudiantes, hay poca información en ese sentido”, dijo al término de la reunión.

Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete González, afirmó que las familias no han depositado su confianza de manera plena en las autoridades y que continuarán recurriendo a los mecanismos legales para exigir justicia.

Más temprano, durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Sheinbaum adelantó que el Gobierno federal abrió nuevas líneas de investigación por la desaparición de los 43, que ya derivaron en detenciones de personas que antes no figuraban en el expediente, entre ellas el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre.

De acuerdo con la mandataria, los avances serán explicados públicamente antes del próximo 26 de septiembre, cuando las familias de los estudiantes desaparecidos prevén movilizarse para exigir justicia.

Para ello pidió a Rosa Icela Rodríguez preparar una presentación y señaló que espera contar con el acuerdo de la Fiscalía General de la República (FGR), para determinar qué aspectos de las indagatorias pueden difundirse.

La exposición deberá explicar cuáles son las nuevas líneas, por qué existen más detenidos y qué trabajo permitió a las autoridades federales llegar hasta las personas que permanecieron fuera de las investigaciones previas.

El encuentro ocurre a menos de un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los casos de violaciones graves a los derechos humanos que mayor presión ha generado sobre distintos gobiernos federales y que actualmente continúa sin una resolución definitiva sobre el paradero de los normalistas.