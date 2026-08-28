Acuerdos sobre caso Ayotzinapa

Y es el Gobierno federal el que mantiene en un nivel relevante de atención el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en el municipio de Iguala. A sólo unos días de que el caso cumpla 12 años, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo ayer un encuentro con los familiares de los normalistas, en donde la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, dio cuenta de los avances más recientes de las investigaciones. Se ha informado que son cuatro las líneas prioritarias que sigue la autoridad, entre las que figuran: nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas y revisión de hechos y actores relevantes. Asistentes a la reunión refieren que en ésta quedó de manifiesto la intención del Gobierno de acelerar el desahogo de líneas de investigación, tareas de búsqueda, análisis de información y, un tema de importancia mayor: las gestiones para que sea extraditado Ulises Bernabé quien se desempeñaba como juez de barandilla en Iguala en 2014. Ahí el dato.