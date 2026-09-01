‘No ha sido dilucidada’: Centro Prodh pide cautela por nueva línea del caso Ayotzinapa

Pese a la lluvia, cientos de personas salieron a marchar ayer en la CDMX para pedir la aparición de los estudiantes.

La directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), María Luisa Aguilar Rodríguez, llamó a mantener cautela frente a la información relacionada con una posible cremación en el caso Ayotzinapa y advirtió que esta línea de investigación aún no ha sido suficientemente esclarecida ni presentada de manera completa a las familias de los 43 normalistas desaparecidos.

En entrevista con Javier Solórzano para La Razón de México, Aguilar Rodríguez señaló que, aunque la existencia de una línea de investigación relacionada con una funeraria no es completamente novedosa, la posibilidad de que se haya utilizado un horno crematorio particular durante la noche plantea interrogantes técnicos que, hasta ahora, no han sido plenamente respondidos por la investigación.

“Cuando hablamos de una línea de investigación relacionada con una posible cremación, también hay que ser cuidadosos en la parte técnica. Cómo sería posible utilizar un horno crematorio particular durante una noche, etcétera. Yo creo que todas esas cosas no han sido para nada dilucidadas en la investigación”, explicó.

Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

La directora del Centro Prodh consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido cuidadosa al abordar esta información con las familias debido al carácter especialmente doloroso que podría tener cualquier hallazgo relacionado con el destino de los estudiantes.

Sin embargo, subrayó que uno de los aspectos centrales es determinar hasta dónde llega la evidencia disponible y qué elementos permanecen todavía pendientes de comprobar.

Aguilar Rodríguez destacó la reacción inmediata de las madres y padres de los 43 normalistas después de conocer la información difundida sobre supuestos hallazgos de restos humanos y un posible crematorio clandestino.

Consideró que la respuesta de las familias coloca nuevamente en el centro la principal exigencia que han mantenido durante casi 12 años: conocer qué ocurrió con sus hijos y cuál fue su destino.

“Su interés principal es conocer qué pasó con sus hijos”, señaló.

La defensora de derechos humanos advirtió que la investigación debe avanzar de manera sólida y con base en evidencias, pues, desde su perspectiva, existe el riesgo de que la discusión pública avance más rápido que la propia investigación.

A unos días de que se cumplan 12 años de la desaparición de los estudiantes, Aguilar Rodríguez sostuvo que el caso todavía no puede considerarse cerrado ni completamente esclarecido.

“Se quieren dar pasos más rápidos en la esfera pública que en realidad en lo que es el acceso a la verdad para las familias, y eso siempre va en detrimento de las propias familias”, afirmó.

En ese sentido, consideró que cualquier información sobre posibles restos o nuevas hipótesis debe manejarse con especial responsabilidad debido al impacto que puede generar entre quienes llevan años buscando a sus hijos.

La directora del Centro Prodh también se refirió a la respuesta emitida por la Secretaría de Gobernación luego de la publicación de la información sobre las nuevas diligencias.

A su juicio, será necesario conocer con precisión cuál es el alcance de esta línea de investigación, qué elementos pueden ser probados hasta el momento y cuáles continúan pendientes.

Aguilar Rodríguez reconoció que la publicación periodística tuvo acceso a información proveniente de autoridades y recordó que tanto la Presidenta como la Secretaría de Gobernación habían anticipado que se darían a conocer nuevos elementos relacionados con el caso.

Por ello, consideró relevante que las autoridades expliquen con claridad qué se ha encontrado, qué pruebas existen y qué falta por determinar.

“Será relevante saber hasta dónde está el alcance de esta línea de investigación, qué es lo que se puede probar hasta ahora y qué es lo que está todavía pendiente por reconocer”, señaló.

Cada 26 de mes se realiza una manifestación en CDMX para exigir el esclarecimiento del caso de los 43 de Ayotzinapa; en septiembre se conmemora el 12 aniversario. ı Foto: Cuartoscuro

La defensora advirtió además que el paso del tiempo dificulta la investigación y representa un elemento que las propias familias conocen y enfrentan desde hace casi 12 años.

Por ello, planteó que el objetivo debe ser llegar a un punto en el que las madres y padres de los 43 puedan obtener certeza sobre lo ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Lo que hay detrás es una investigación que ojalá pueda llegar a un momento en el que las familias puedan tener algo de certeza de qué pasó durante esa noche”, concluyó.

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MSL