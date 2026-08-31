Peña Nieto y Osorio Chong ‘deben ser llamados a declarar’ por caso Ayotzinapa: Félix Salgado

El senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, afirmó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, deberían ser citados a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, ocurrida en 2014 en Iguala, Guerrero.

En su cuenta de Facebook, el legislador afirmó que “se derrumbó” la verdad histórica” del caso, respaldada por el gobierno federal durante la administración de Peña Nieto.

“Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, deben ser llamados a declarar ante la Fiscalía General de la República por el caso Ayotzinapa. Se derrumbó su verdad histórica y deben ser castigados”, escribió.

La llamada “verdad histórica” es un recuento para explicar la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, y fue planteada en enero de 2015 por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

El procurador sostenía que los estudiantes fueron atacados, asesinados y sus cuerpos incinerados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en un basurero de Cocula, y que sus restos fueron arrojados al río San Juan por orden del grupo criminal Guerreros Unidos.

Investigaciones posteriores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia desmintieron técnicamente la factibilidad del incendio en el basurero de Cocula, y demostraron manipulaciones en las escenas, tortura a detenidos para obtener confesiones e inconsistencias graves en la cadena de custodia.

El pasado 27 de agosto, madres y padres de los normalistas sostuvieron un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde el Gobierno Federal presentó los avances más recientes de las investigaciones y las acciones encaminadas a esclarecer los hechos, localizar a los jóvenes y garantizar justicia.

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cehr