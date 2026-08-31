Balean a madre buscadora y a su hija en Sinaloa; inician carpeta

Alma Rosa Rojo Medina es fundadora de Voces Unidas por la Vida y comenzó su activismo tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel en 2009.

La madre buscadora Alma Rosa Rojo y su hija Yesenia resultaron heridas luego de que fueran atacadas a balazos mientras circulaban a bordo de un vehículo en la colonia Estela Ortiz de Toledo, al sur poniente de Culiacán, Sinaloa.

Según los primeros reportes, en el vehículo también viajaban tres menores de edad, nietos de Alma Rosa y quienes habrían sufrido una crisis nerviosa.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa reportó que ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital y se activó el Código Plata, un protocolo de atención médica prioritaria para víctimas de violencia.

El Tip: Sinaloa es el segundo estado con más agresiones letales contra buscadoras, acumulando al menos 4 asesinatos históricos de activistas de un total nacional de 44.

También informaron que ambas permanecen bajo resguardo y se reportan estables, Alma Rosa fue herida en un brazo y su hija tenía esquirlas de bala.

Rosa Neriz, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa, pidió a las autoridades esclarecer el ataque contra Alma Rosa Rojo Medina y expuso la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las integrantes de los colectivos de búsqueda del estado.

La organización Artículo 19 expresó su preocupación por el ataque armado contra la madre buscadora y dijo que las personas que se dedican a esta actividad enfrentan constantemente amenazas y agresiones por su labor.

Además, exigió a las autoridades de Sinaloa y al Mecanismo de Protección Federal adoptar, de manera coordinada y urgente, medidas efectivas para garantizar la vida, integridad y seguridad de Alma Rosa y su familia.

También hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, que considere como línea prioritaria la labor de búsqueda y defensa de derechos humanos de Alma Rosa.

“ARTICLE 19 continuará documentando el caso y exigiendo justicia”, señalaron.

A su vez Sabuesas Guerreras expresó: “Quienes buscamos a nuestros seres queridos no deberíamos enfrentar el terror ni la muerte por ejercer una labor que le corresponde al Estado”.

Por su parte la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras la agresión contra la activista.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado, la investigación fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con el apoyo de elementos de la Policía de Investigación y personal pericial de la institución. La dependencia señaló que una de las líneas de investigación consiste en establecer si el ataque pudiera estar relacionado con la actividad que desarrolla la integrante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

Mientras tanto en Culiacán integrantes de colectivos de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas realizaron marchas para exigir la pronta localización y justicia para sus familiares, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La marcha también fue para exigir mejores condiciones de seguridad para todas las personas que participan en los colectivos de búsqueda y se sumaron a la demanda de esclarecimiento del ataque contra Alma Rosa.

La concentración de los familiares inició en la iglesia de La Lomita. Posteriormente, marcharon por la avenida Álvaro Obregón hasta la Catedral y después se dirigieron al “Árbol de la Esperanza”, ubicado a un costado de la plazuela.

Los manifestantes portaron mantas, lonas y fichas de búsqueda con imágenes y datos de las personas desaparecidas.

…Y asesinan a subdirector de Tránsito de Escuinapa

| Por Alan Gallegos |

El subdirector de Tránsito Municipal del municipio de Escuinapa, Sinaloa, Miguel Antonio Zazueta Páez, fue localizado sin vida en una céntrica avenida de la localidad.

El cuerpo de la víctima estaba en la vía pública, y presentaba impactos de arma de fuego. En el lugar también fue localizada una cartulina con un mensaje.

Miguel Antonio Zazueta fue designado director de tránsito apenas el pasado 3 de agosto como parte de una renovación de mandos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal encabezada por el director de la dependencia, Rosario Guadalupe García Camacho, tenía 27 días en el cargo.

El Tip: El síndico de Palmillas, al sur de Escuinapa, Misael Aguilar, fue secuestrado y está desaparecido desde el 24 de agosto.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se reforzó la seguridad en el municipio, mediante la presencia y coordinación de las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional conformado por los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas relacionadas con este caso. Tampoco se han dado a conocer mayores detalles sobre el contenido de la cartulina.

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava afirmó que no contaba con información sobre las circunstancias del crimen de Zazueta.

El vehículo en el que viajaba la buscadora y su hija recibió múltiples impactos. ı Foto: Cuartoscuro

“En todo caso, ahorita no traigo los elementos necesarios para darles una información más amplia. Reiterarles esto: se está trabajando”, dijo durante una entrevista con medios.

Cuestionada sobre si el funcionario había recibido amenazas, la gobernadora Domínguez respondió que lo desconocía, debido a que no contaba con información al respecto. Aunque si reconoció que la población de Escuinapa ha enfrentado una situación de violencia.

“Nunca lo vamos a desconocer porque sólo reconociéndola vamos a seguir avanzando en la estrategia, y en eso estamos”.

El pasado 27 de agosto, Escuinapa vivió una jornada violenta marcada por reportes de enfrentamientos entre civiles armados en distintos puntos de la cabecera municipal y la zona rural.