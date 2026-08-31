…Y asesinan a subdirector de Tránsito de Escuinapa

El vehículo en el que viajaba la buscadora y su hija recibió múltiples impactos.

El subdirector de Tránsito Municipal del municipio de Escuinapa, Sinaloa, Miguel Antonio Zazueta Páez, fue localizado sin vida en una céntrica avenida de la localidad.

El cuerpo de la víctima estaba en la vía pública, y presentaba impactos de arma de fuego. En el lugar también fue localizada una cartulina con un mensaje.

Miguel Antonio Zazueta fue designado director de tránsito apenas el pasado 3 de agosto como parte de una renovación de mandos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal encabezada por el director de la dependencia, Rosario Guadalupe García Camacho, tenía 27 días en el cargo.

El Tip: El síndico de Palmillas, al sur de Escuinapa, Misael Aguilar, fue secuestrado y está desaparecido desde el 24 de agosto.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se reforzó la seguridad en el municipio, mediante la presencia y coordinación de las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional conformado por los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas relacionadas con este caso. Tampoco se han dado a conocer mayores detalles sobre el contenido de la cartulina.

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava afirmó que no contaba con información sobre las circunstancias del crimen de Zazueta.

El vehículo en el que viajaba la buscadora y su hija recibió múltiples impactos. ı Foto: Cuartoscuro

“En todo caso, ahorita no traigo los elementos necesarios para darles una información más amplia. Reiterarles esto: se está trabajando”, dijo durante una entrevista con medios.

Cuestionada sobre si el funcionario había recibido amenazas, la gobernadora Domínguez respondió que lo desconocía, debido a que no contaba con información al respecto. Aunque si reconoció que la población de Escuinapa ha enfrentado una situación de violencia.

“Nunca lo vamos a desconocer porque sólo reconociéndola vamos a seguir avanzando en la estrategia, y en eso estamos”.

El pasado 27 de agosto, Escuinapa vivió una jornada violenta marcada por reportes de enfrentamientos entre civiles armados en distintos puntos de la cabecera municipal y la zona rural.