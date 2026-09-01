Paquete Económico no contempla nuevos impuestos

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, adelantó que el próximo Paquete Económico no contempla la creación de nuevos impuestos ni modificaciones a los gravámenes estructurales, aunque reconoció que los legisladores deberán analizar posibles ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en productos relacionados con temas de salud.

A unos días de que el Ejecutivo federal entregue el Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión, el legislador de Morena explicó que la propuesta mantendrá el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de reducir el déficit público.

“De inicio, estamos hablando de un paquete económico que no va a mover los impuestos estructurales. Segundo, no hay nuevos impuestos”, afirmó.

Antonio Altamirano aclaró que una actualización en las tasas o cuotas de impuestos existentes no necesariamente significa la creación de un nuevo gravamen. Como ejemplo, recordó el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), creado en administraciones anteriores y posteriormente eliminado.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ı Foto: Especial

El diputado señaló que los principales indicadores económicos ya fueron establecidos en los Precriterios Generales de Política Económica, aunque podrían registrarse algunas actualizaciones en el documento que será entregado al Congreso.

El presidente de la Comisión de Hacienda planteó que uno de los temas que podrían ser revisados durante la discusión del paquete es el IEPS aplicado a determinados productos, particularmente aquellos relacionados con problemas de salud pública.

Recordó que el año pasado se discutieron modificaciones relacionadas con las bebidas azucaradas y señaló que, bajo esa misma lógica, podrían analizarse otros productos.

“Hay un tema de salud. A partir de ese tema de salud, tendríamos que revisar dónde ajustamos”, explicó.

Entre los productos que podrían quedar bajo análisis mencionó las bebidas alcohólicas y aquellos con contenido de sodio, además de otros que pudieran ser incorporados durante la discusión legislativa.

En otro tema, el legislador respaldó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar una ventanilla única y una oficina dedicada a la promoción de inversiones, con el objetivo de agilizar los trámites para quienes busquen invertir en México.

Consideró que estas medidas pueden contribuir a generar mejores condiciones para la llegada de capital privado y recordó que la Cámara de Diputados aprobó recientemente una nueva legislación en materia de infraestructura para el bienestar, con la intención de establecer condiciones que incentiven la inversión.

Sin embargo, reconoció que la legislación todavía puede perfeccionarse, por lo que planteó consultar nuevamente a los distintos sectores económicos para identificar posibles modificaciones.

Explicó que la aprobación de la nueva ley se realizó en un periodo acelerado, luego de que la propuesta fuera anunciada durante la Convención Nacional Bancaria, por lo que consideró conveniente revisar su aplicación y detectar áreas de oportunidad.

“Me parece que el tema del país y lo tiene claro el gobierno es el tema del crecimiento económico. Y para que haya crecimiento económico, necesitamos inversión”, sostuvo.

Sesión de Congreso General, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

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