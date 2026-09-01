PT respalda a Claudia Sheinbaum y asegura que México avanza con el ‘Segundo Piso’ de la 4T

Claudia Sheinbaum concluye su mensaje en Palacio Nacional ratificando el compromiso de su administración con la honradez y el bienestar social.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum tras la presentación de su Segundo Informe de Gobierno y aseguró que los resultados expuestos muestran avances en materia económica, social y de seguridad, por lo que refrendó su compromiso de acompañar las reformas y políticas necesarias para consolidar el llamado “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación.

Las diputadas y los diputados petistas destacaron entre los principales resultados de la administración el incremento del poder adquisitivo del salario mínimo, la reducción de la pobreza laboral, la estabilidad de la economía y la fortaleza del peso mexicano.

Asimismo, resaltaron que la inversión extranjera directa registra niveles históricos y que los Programas para el Bienestar llegarán, de acuerdo con sus estimaciones, a más de 42 millones de derechohabientes al cierre de 2026.

La bancada sostuvo que durante la actual administración la política social ha dejado de ser concebida únicamente como una estrategia gubernamental para convertirse en una política de derechos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Presidencia

En ese sentido, destacó las pensiones para personas adultas mayores, el nuevo apoyo dirigido a mujeres de 60 a 64 años, los programas para personas con discapacidad y el fortalecimiento de las becas destinadas a niñas, niños y jóvenes para favorecer su permanencia en las aulas.

A estos programas, agregaron, se suman acciones en materia de vivienda, salud, soberanía alimentaria e infraestructura pública.

En materia de seguridad, los legisladores del PT reconocieron la reducción de 51 por ciento en los homicidios dolosos desde el inicio de la actual administración, así como la disminución de diversos delitos de alto impacto.

La bancada consideró que estos resultados son producto de una estrategia que combina inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones de seguridad, pero también de políticas enfocadas en atender las causas sociales de la violencia.

“Compartimos la convicción expresada por la presidenta: la seguridad es fruto de la justicia”, señalaron.

Los petistas sostuvieron que el balance presentado por Sheinbaum demuestra, desde su perspectiva, que México cuenta con un proyecto de nación que busca combinar crecimiento económico, soberanía, austeridad republicana y bienestar social.

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LMCT