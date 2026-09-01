Ricardo Monreal logra conciliación en el Congreso para entrega del Segundo Informe en el Congreso.

El Congreso de la Unión vivió una jornada de civilidad y diálogo durante la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este ambiente de respeto, inusual en el panorama político, fue propiciado por la labor de conciliación de Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

La jornada en San Lázaro se caracterizó por un recibimiento cordial a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien interactuó con legisladores y ciudadanos, recibiendo abrazos y posando para fotografías tras presentar el documento. Este gesto marcó el tono de una sesión donde la tensión política se mantuvo a raya.

Incluso ante el encendido tono de intervención del dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno, la bancada de Morena mantuvo la calma, evitando escaladas verbales. Este control demostró madurez política del grupo mayoritario, contribuyendo a la atmósfera de respeto que Monreal buscaba fomentar.

Un momento destacado fue la muestra de cordialidad entre líderes opositores, como Ricardo Anaya, Ivonne Ortega y Elías Lixa, con el propio Ricardo Monreal. El coordinador de Morena se acercó a saludar a los representantes de otros partidos, consolidando el trabajo político de conciliación realizado.

Monreal subrayó la importancia de estos gestos, compartiendo en sus redes sociales un mensaje claro: “El diálogo entre todos los partidos debe prevalecer. El Congreso de la Unión muestra pluralidad y civilidad en la recepción del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum”. Sus palabras reflejan un llamado a la construcción de puentes y consensos.

La entrega del Informe de Gobierno es un pilar fundamental de la rendición de cuentas en cualquier democracia. Que este acto se desarrolle en un marco de respeto y diálogo, a pesar de las diferencias, fortalece la institucionalidad y envía un mensaje positivo a la ciudadanía sobre la capacidad de los actores políticos para anteponer el interés nacional.

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JVR