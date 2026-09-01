ISSSTE impulsa salud y vivienda en México; construye hospitales y hogares

Familias mexicanas y trabajadores del estado verán mejoras significativas en su acceso a servicios de salud y vivienda. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), bajo la dirección de Martí Batres Guadarrama, impulsa la construcción de nuevos hospitales y la entrega de hogares, fortaleciendo derechos sociales en todo el país.

En materia de salud, se informó sobre la construcción de 33 hospitales a nivel nacional, de los cuales cinco pertenecen directamente al ISSSTE. Estas acciones se complementan con la contratación de personal médico especialista y un incremento sustancial en el número de camas censables disponibles para los derechohabientes.

Martí Batres destacó que, en los últimos años, el ritmo de construcción de camas censables ha triplicado lo logrado en décadas anteriores. Se enfatiza un esfuerzo por recuperar el crecimiento de la infraestructura médica a través del rescate, rehabilitación y edificación de nuevas unidades hospitalarias.

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Además, se mencionaron programas clave como “Salud Casa por Casa”, que lleva atención médica a hogares de personas mayores de 65 años y con discapacidad. También se impulsa el “Servicio Universal de Salud” (SUS), buscando que la población reciba atención en cualquier institución pública, incluyendo el IMSS, IMSS Bienestar y Pemex.

En el ámbito de la vivienda, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado la meta de construir un millón 800 mil hogares para familias de bajos ingresos y trabajadores. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) contribuirá con 200 mil de estas viviendas.

Es relevante que el FOVISSSTE retoma la construcción directa de vivienda después de 34 años. Adicionalmente, se está trabajando en la condonación de deudas impagables para 400 mil acreditados del Fondo, aliviando la carga económica de miles de familias.

Estas iniciativas, presentadas en el Segundo Informe de Gobierno, reflejan el compromiso del ISSSTE con la justicia y los derechos sociales, alineándose con los objetivos del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación” para el bienestar de los mexicanos.

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JVR