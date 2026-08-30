Martí Batres supervisa remodelación del ISSSTE en Zacatecas

Martí Batres Guadarrama supervisó los trabajos de remodelación en el Hospital General del ISSSTE en Zacatecas.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó el Hospital General (HG) de Zacatecas y las Clínicas de Medicina Familiar (CMF) “Zacatecas”, y “Guadalupe”, donde verificó el funcionamiento de las áreas y atendió las peticiones de la derechohabiencia y personal de salud.

En el HG de Zacatecas, Martí Batres supervisó las obras de ampliación y rehabilitación del área de terapia intensiva, que se realizan en beneficio de 220 mil derechohabientes.

El director general del ISSSTE verificó la infraestructura médica y el abasto de medicamentos en el estado de Zacatecas. ı Foto: ISSSTE

“Son cinco camas y la remodelación de este espacio incluye muros, techos, pisos, gases medicinales, energía eléctrica, luces, entre otras cosas, para dar atención a derechohabientes que vienen en un estado de salud más delicado”, detalló.

Durante la visita, el director general ingresó al área de farmacia, que registra un 97 por ciento de abasto de medicamentos, con un catálogo de 616 claves, cinco de nuevo ingreso, y verificó los espacios adaptados para almacenar y administrar las unidades de medicamentos que llegan cotidianamente, así como los fármacos de alta especialidad y de red fría.

Martí Batres dialogó con personal de salud y derechohabientes durante su gira de trabajo por unidades médicas de Zacatecas. ı Foto: ISSSTE

Posteriormente, Martí Batres acudió a la CMF “Zacatecas”, que resultó beneficiada en 2025 y 2026 con el programa La Clínica es Nuestra, con presupuestos superiores a un millón de pesos anuales, destinados a la rehabilitación de los consultorios y a la renovación del sistema de aire acondicionado.

También comprobó la operación de la farmacia, la cual dispone de 345 claves de medicamentos y un abasto de 97.6 por ciento al servicio de 58 mil derechohabientes.

Autoridades del ISSSTE inspeccionaron la rehabilitación del área de terapia intensiva en el Hospital General de Zacatecas. ı Foto: ISSSTE

Finalmente, el director general del ISSSTE realizó una visita a la CMF “Guadalupe”, donde dialogó con la derechohabiencia y autoridades de la unidad que labora de lunes a domingo.

Estas visitas refuerzan la política de cercanía social impulsada en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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