Batres reporta avance de 60% en meta cirugías y 59% en consultas del ISSSTE

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, presenta el balance de atención médica durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que de enero a julio el organismo registra un avance de 60 por ciento en la meta de cirugías y de 59 por ciento en consultas establecidas para 2026.

Junto con integrantes del Gabinete de Salud, Martí Batres precisó que el ISSSTE se fijó como objetivo anual alcanzar 344 mil 366 cirugías y 26 millones 732 mil consultas, es decir, 10 por ciento más que el año anterior.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, presenta el balance de atención médica durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. ı Foto: ISSSTE

“Eso quiere decir que vamos a cumplir con las metas que nos propusimos y que estamos aumentando el número de consultas de manera sistemática y aún más el de cirugías, lo cual nos permite disminuir tiempos de espera para los pacientes y derechohabientes en el ISSSTE”, destacó.

El director general remarcó el crecimiento sostenido en estos servicios, ya que en estos siete meses el ISSSTE ha realizado 14 por ciento más cirugías y 10 por ciento más consultas que en el mismo periodo de 2025.

Detalló que de enero a julio de 2026 se realizaron 200 mil 341 procedimientos, frente a 173 mil 243 en el mismo periodo de 2025 y 154 mil 186 en 2024.

En cuanto a las consultas, se otorgaron 15 millones 289 mil, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 13 millones 916 mil y en 2024, 12 millones 960 mil.

El ISSSTE proyecta superar la meta anual de 344 mil cirugías para reducir el rezago en la atención de los derechohabientes. ı Foto: ISSSTE

“Del lapso de enero a julio de 2024 al lapso de enero a julio de 2025 aumentamos como un millón de consultas más y en el lapso de enero a julio de 2025 a enero a julio de 2026 agregamos como un millón 400 mil consultas más”, agregó.

Finalmente, remarcó que esta tendencia a la alza también se refleja en los resultados obtenidos cada año. En 2024, al inicio de la actual administración, el ISSSTE realizó 279 mil 130 cirugías. Para 2025 se fijó una meta de 300 mil procedimientos, que fue superada al alcanzar 308 mil 579 cirugías, lo que representó un crecimiento anual aproximado de 10.6 por ciento.

En materia de consultas de primer nivel y de especialidad, en 2024 se otorgaron 22 millones 536 mil. Para 2025 se estableció una meta de 24 millones, que también fue rebasada, al registrar 24 millones 291 mil consultas, con un incremento cercano al 8 por ciento respecto al año anterior.

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