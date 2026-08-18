En 48 años de vida, SENEAM ha cumplido con el compromiso de brindar seguridad

Próximo a cumplir 48 años de su creación, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), organismo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mantiene su compromiso de brindar servicios de ayuda a la navegación aérea con seguridad, fluidez, calidad y orden, en el espacio aéreo mexicano.

SENEAM opera en las torres de control de 63 aeropuertos del país y su personal, integrado por controladores de tránsito aéreo, meteorólogos aeronáuticos, ingenieros y personal de apoyo aeronáutico, garantiza un transporte aéreo seguro y eficiente, tanto de personas como de bienes.

La cobertura del control del tránsito aéreo operativo del espacio aéreo mexicano está organizada a través de cuatro Centros de Control de Área ubicados en Monterrey, Mazatlán, Mérida y Ciudad de México, los cuales se encuentran dentro de la Región de Información de Vuelo México.

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Dado que las operaciones aéreas no se detienen, el personal de SENEAM labora en turnos continuos a fin de mantener en todo momento los vuelos seguros.

Por ello, un equipo especializado de 2 mil 657 trabajadores, conformado por controladores de tránsito aéreo, supervisores, ingenieros, personal de apoyo técnico en radares de vigilancia, meteorológicos y sistemas de comunicación, meteorología aeronáutica e información aeronáutica, opera las 24 horas, los 365 días del año.

SENEAM cuenta además con 76 radiofaros, ubicados estratégicamente en todo el territorio nacional, a fin de que el piloto de aviación pueda sintonizar esa radioayuda que le permite saber el rumbo y la distancia en la que se encuentra.

Este sistema representa una navegación redundante a la navegación satelital, ya que el objetivo es contar con una comunicación a prueba de fallas.

También tiene en funcionamiento tres radares meteorológicos, uno en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), otro en el Aeropuerto Internacional de Tulum y el tercero con cobertura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y área circundante (Colpos, Texcoco).

Con estos equipos, los meteorólogos pueden realizar vigilancia y pronósticos meteorológicos aeronáuticos de tormenta y lluvias, los cuales pudieran afectar las operaciones aéreas.

Creado el 3 de octubre de 1978, SENEAM es reconocido como instancia de Seguridad Nacional. Entre sus funciones también se contempla la formación de controladores de tránsito aéreo, meteorólogos aeronáuticos y oficiales de operaciones aeronáuticas.

El objetivo de este organismo desconcentrado de la SICT siempre será el de proporcionar servicios de control de tránsito aéreo con calidad y seguridad, radioayudas a la navegación aérea, telecomunicaciones, meteorología aeronáutica e información aeronáutica en beneficio de la aviación y los pasajeros.

✈️ SENEAM garantiza la operación segura del espacio aéreo mexicano.



El organismo opera en 63 aeropuertos y coordina el tránsito aéreo desde cuatro centros de control en CDMX, Monterrey, Mazatlán y Mérida.



👷‍♂️ Cuenta con 2 mil 657 trabajadores que laboran las 24 horas, además de… pic.twitter.com/fQEkKApyZS — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 18, 2026

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FGR