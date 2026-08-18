En regreso a clases, familias gastan más y comercios formales ganan menos

El próximo inicio escolar pegará por dos frentes este 2026, ya que mientras las familias mexicanas tendrán que desembolsar hasta 12 mil 422 pesos por estudiante, 13.8 por ciento más que hace un año; el comercio formal anticipa pérdidas de entre 30 y 50 por ciento por la venta de útiles escolares de origen chino, que llegan a ofrecerse hasta 70 por ciento más baratos.

Por un lado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) señaló que equipar a un alumno con útiles, uniformes, calzado, cuota escolar y artículos de limpieza costará mil 506 pesos más que en 2025, cuando el desembolso se ubicó en 10 mil 916 pesos.

El Dato: El INEGI calcula que el costo de las colegiaturas de la educación primaria creció 6.82 por ciento en julio anual; los precios de las secundarias aumetaron 6.45 por ciento.

De acuerdo con una estimación de la alianza, sólo surtir la lista de útiles escolares implicará un gasto aproximado de tres mil 802 pesos, 12.3 por ciento más respecto a los tres mil 386 pesos estimados el año pasado.

Asimismo, la Anpec sostuvo que la compra de uniformes escolares y el calzado también registró un alza de 11.25 por ciento respecto al costo del año pasado cuando se ubicó en cuatro mil 400 pesos y ahora alrededor de cuatro mil 895 pesos.

25 millones de estudiantes de nivel básico a las aulas

El costo del uniforme diario, que incluye camisa, pantalón o falda, actualmente se ubica en mil 210 pesos; el conjunto deportivo (playera, pants, y chamarra), mil 485 pesos; los zapatos y tenis, 900 pesos cada uno y las calcetas un costo de 385 pesos.

“Otro de los desembolsos que las familias deben contemplar al inicio del ciclo es la cuota escolar anual. Para 2026 se estima un monto aproximado de tres mil 200 pesos, equivalente a un incremento cercano al 14 por ciento respecto al año pasado, que fue de dos mil 800 pesos”, indicó.

Pero el incremento en el gasto de los hogares no necesariamente se traducirá en mayores ventas para los establecimientos formales. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) advirtió que la entrada masiva de mercancía de origen asiático presionará las ventas de los negocios establecidos durante una de las temporadas más importantes del año.

El Tip: En la última década, el costo de los libros de texto aumentó 55.55 por ciento; mientras que el precio de los cuadernos y carpetas crecieron más de 107 por ciento.

La derrama económica que dejará el regreso a clases está estimada en cinco mil 870 millones de pesos sólo en la Ciudad de México, un incremento de 6.3 por ciento en comparación con hace un año; no obstante, la comercialización de mercancías de Asia, aunque en especial de China, provocará pérdidas de entre 30 y 50 por ciento al comercio formal.

“Estimamos que puede ser entre un 30 y un 50 por ciento la pérdida por el contrabando que existe en el país de productos de origen asiático, en particular chinos. Y que, además están vendiéndose en el Centro Histórico, en el caso de la Ciudad de México, pero también en todo el país. O sea, en todas las capitales, en todos los centros están proliferando los productos de ilegales, los productos de contrabando, en detrimento de la industria nacional, de la que paga impuestos”, destacó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX.

En entrevista con La Razón, el líder empresarial sostuvo que sólo a través de la corrupción es que se puede entender que las autoridades permitan la proliferación de estas mercancías y que en la calle de Mesones e incluso en las vialidades que colindan con Palacio Nacional se encuentren corredores de productos piratas y alertó que tiene reportes de bodegas clandestinas donde les colocan el sello Hecho en México.

Esos productos piratas se encuentran a la vista de todo el mundo, “¿qué están haciendo las autoridades? Esto nos hace pensar que están coludidas, porque no los tocan, pero ni con el pétalo de una rosa”, comentó.

Gutiérrez Camposeco agregó que, de no existir la venta de mercancía pirata las ganancias para los establecimientos comerciales serían mayores, pero también se debe pensar en la seguridad de las personas consumidoras. “La Profeco hizo un llamado a las madres y los padres de familia a no comprar productos de contrabando, a no comprar productos chinos, porque además de ser, sí más baratos, son de pésima calidad. Los lápices se rompen y ya no sirven, van a tener que volver a comprar más y entonces van a hacer doble o triple gasto. Lo barato puede salir caro”, indicó.

También el hecho de que no cumplan con las normas mexicanas e internacionales de calidad representan un riesgo para personas menores de edad.

“Si se hicieran los operativos y no permitieran esta venta ilegal, los que pagamos impuestos, seguro social y creamos empleos formales estaríamos en posibilidades de ir creciendo, pero la informalidad ya está en el 55 por ciento en el país”, puntualizó.

Profeco llama a comparar

A un par de semanas de que arranque el ciclo escolar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una guía para ayudar a madres, padres de familia y personas cuidadoras a planear sus gastos en este regreso a clases.

Durante la conferencia matutina, el titular de Profeco, Iván Escalante, explicó que realiza un monitoreo de 734 productos, el cual permite identificar diferencias importantes entre los precios de un mismo producto y realizar comparativos antes de acudir a comprar.

Lo observado hasta el momento, señaló, es que un paquete de 12 colores de madera puede encontrarse desde 28 y hasta 75 pesos, mientras que los lápices tienen precios que van de 4.75 a 11 pesos por pieza. En el caso de las tijeras, los precios monitoreados oscilan entre 14.89 y 26.90 pesos.

Escalante destacó que la información puede ser consultada para comparar establecimientos.

Útiles escolares

La Anpec sostuvo que la lista de útiles escolares en 2026 registró un incremento de 12.3% vs. 2025.

Seis cuadernos de cuadro chico profesional con 100 hojas

Dos cuadernos de raya profesional con 100 hojas

Caja de lápiz del número 2

Caja de bolígrafos

Paquete de marcatextos

Sacapuntas

Gomas para borrar

Tijeras de punta Roma

Caja de lápices de colores

de madera

Lápiz adhesivo

Paquete de 100 hojas blancas

Juego de geometría

Calculadora básica

Mochila

Diccionario

Cartulinas blancas

Cartulinas fosforescentes

Hojas de colores

Pegamento blanco

TOTAL: 3,386.03 3,802.23