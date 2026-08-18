CSP busca diálogo con China por gravámenes

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que su Gobierno mantiene comunicación con autoridades de China para conocer con mayor detalle los aranceles que fueron impuestos a productos mexicanos como la nuez pecanera y así defender los intereses de los productores nacionales.

“Tenemos comunicación con nuestros homólogos en China a través de la Embajada de China en México, en contacto con los productores y pedimos a ver si se puede informar con mayor detalle este tema”, señaló la mandataria en su conferencia matutina.

El dato: China no es el mercado principal de México, en 2025, el país exportó 33.3 mil toneladas de nuez, de las cuales 70% fueron a EU y sólo 9.2% hacia el país asiático.

La declaración de la Presidenta ocurrió luego de que el Ministerio de Comercio del país asiático determinara de manera preliminar la aplicación de cuotas compensatorias de entre 17.8 y 51.6 por ciento a las importaciones de nuez pecanera fresca procedente de México. La medida entró en vigor el 11 de agosto y deriva de una investigación antidumping iniciada por China en septiembre de 2025.

Ante la decisión preliminar de las autoridades chinas, el Gobierno mexicano trabaja con productores y exportadores para presentar argumentos técnicos con la intención de evitar que las cuotas compensatorias se conviertan en definitivas.

17 mil 219.82 toneladas de nuez con cáscara se exportaron

Información de la Secretaría de Economía, registra que las exportaciones directas de nuez pecanera de México a China alcanzaron 21.9 millones de dólares en 2024. Sin embargo, el impacto comercial podría ser mayor debido a que parte de la producción mexicana se envía primero a Estados Unidos y posteriormente se reexporta a China.

De acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), México es un país clave en la producción y en la exportación de nuez pecanera, “es uno de los dos grandes polos mundiales” junto con Estados Unidos.

Por ejemplo, en 1994 el país producía sólo 41 mil toneladas del fruto y en ese entonces el valor era de 81 millones de dólares; 31 años después, en 2025 la producción se situó en 127 mil toneladas por un valor de 557 millones de dólares.

Y se espera que, al cierre del año en curso, finalice en 154 mil toneladas con un valor de 680 millones de dólares.

Además, Chihuahua concentra el 61 por ciento del total de la producción, le sigue Sonora con 15 por ciento; Coahuila, 12 por ciento; Durango, 6.0 por ciento; Hidalgo, 2.0 por ciento; y el resto de entidades, 4.0 por ciento.

Por su parte, el Comité Mexicano del Sistema de Producto Nuez (Comenuez) sostuvo que la decisión del Gobierno chino no es nueva, y desde septiembre han colaborado para resolver los requerimientos que han solicitado y añadió que se reuniría con autoridades mexicanas para determinar qué respuesta se le daría a Pekín, cuáles son las soluciones que se pueden construir en conjunto y también cómo ayudarían las autoridades mexicanas, en especial, si iban a brindar apoyos, apertura de mercados y para “acompañar a la industria durante este proceso”.

La organización sostuvo su compromiso para mantener informados a los productores y exportadores nacionales sobre el avance del proceso, en el que aseguró buscan que se trabaje de manera cercana con todos los actores de la cadena.

“Comenuez reitera su compromiso de mantener informados a los productores y exportadores del país sobre cada avance de este proceso, y continuará trabajando de manera cercana con las autoridades competentes en defensa de los intereses de la industria nuecera mexicana”.