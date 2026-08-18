Más usuarios en Fiesta Rewards, busca Posadas

GRUPO POSADAS presentó la evolución de su programa de lealtad Fiesta Rewards, el cual quiere fortalecer para que 40 por ciento de su ocupación sea de los socios de este plan, señaló Javier Barrera, vicepresidente de Estrategia, Marca y Capital Humano de la firma.

En entrevista con La Razón, el directivo señaló que si bien este porcentaje no se prevé lograr al cierre de este año, la nueva estrategia de la compañía está delineada para lograrlo pronto a través de las nuevas amenidades y experiencias de los usuarios.

El porcentaje de ocupación de los socios Rewards se mantiene en 37 por ciento, cifra que se ha mantenido desde los últimos 10 años, destacó el directivo. Actualmente acumula cerca de 4 millones de socios, representando un crecimiento de siete por ciento durante el último año y con una generación de más de 2.3 millones de noches reservadas al año.

Asimismo, destacó que la modernización del programa de lealtad está apalancada de un plan de desarrollo para operar 34 nuevos hoteles con 4 mil 790 cuartos, que abrirán paulatinamente a partir del segundo semestre de 2026.

La inversión total para los proyectos es de 16 mil 219 millones de pesos, de los cuales 98 por ciento de los recursos es realizado por inversionistas independientes a la firma; representando un incremento en la oferta de cuartos de 16 por ciento.

La evolución del programa Rewards busca la ampliación de un esquema centrado en la acumulación y redención de puntos hacia un ecosistema de experiencias, de acuerdo con el directivo de la firma.