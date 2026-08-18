Fuerza laboral en manufactura liga 35 meses con caídas anuales

El personal ocupado en el sector industrial en México sumó 35 meses consecutivos con caídas a tasa anual, señaló la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo, la población ocupada en la industria manufacturera tuvo un tropiezo de 1.5 por ciento en el sexto mes del año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El Dato: México exportó 67 mil 219 mdd en manufactura en junio de este año, un aumento de 35 por ciento.

La caída en la fuerza laboral manufacturera es consecuencia de la imposición de aranceles sectoriales a las importaciones en Estados Unidos, lo cual afectó principalmente a la industria automotriz y a la industria siderúrgica, explicó en un análisis Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

La analista también señaló que el retroceso es derivado de la falta de inversión, ante el deterioro en el Estado de derecho, la baja confianza empresarial y la incertidumbre respecto al futuro de la relación comercial con Estados Unidos.

En un tercer punto, acotó, que el resultado de junio también fue producto del incremento en los costos laborales en los últimos años: incremento al salario mínimo y la ley de pensiones de 2020.

De acuerdo con información del mismo instituto, recopiladas por Banco Base, las caídas anuales más pronunciadas se observaron en la fabricación de muebles, colchones y persianas, así como en la elaboración de productos textiles, excepto prendas de vestir. También hubo retrocesos en la industria del papel, en la fabricación de equipo de transporte y en lo relacionado al sector del plástico y del hule.

SIGUE A LA BAJA ı Foto: Especial

AVANCE MENSUAL. Paralelamente, el Inegi dio a conocer que la fuerza laboral de la manufactura incrementó 0.1 por ciento junio comparado con el mes previo. Así el indicador regresa al terreno de crecimiento tras la caída mensual observada en mayo.

El equipo de analistas de Banamex asegura que la ventaja arancelaria de las exportaciones mexicanas, respecto al de otros países, permitirá mantener el dinamismo de las manufacturas de exportación, sobre todo las no automotrices a Estados Unidos.

Cálculos de la Secretaría de Economía proyectan que 85 por ciento de las exportaciones mexicanas no pagan arancel al norte de la frontera gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Mientras que el arancel que pagan aquellas mercancías que no cubre el tratado oscila en 3.4 por ciento.

Los expertos de Banamex también refieren que la ligera recuperación de la inversión y la mejoría del consumo deberían traducirse en un impulso, si bien modesto, del resto de manufacturas.

“Estimamos que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector se expanda 0.1 por ciento en 2026, una recuperación parcial respecto de la disminución de 0.5 por ciento registrada en 2025”, acotaron.