Meta enfrenta el juicio más grande de su historia en California; se arriesga a la bancarrota

Un juicio federal en California analiza el impacto de Meta en la salud mental de los jóvenes.

Meta, la compañía tecnológica fundada por Mark Zuckerberg, enfrentará esta semana un juicio federal en Oakland, California, donde una veintena de estados de Estados Unidos le reclaman una indemnización superior a 1.4 billones de dólares.

Además, los inconformes exigen cambios operativos en Facebook e Instagram tras acusarla de atentar contra la salud mental infantil .

En esta primera etapa del proceso, fiscales generales ligados demócratas de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey litigan en representación de la demanda conjunta.

La cifra reclamada por los estados equivale al valor en bolsa de la compañía, lo que abocaría al grupo a la bancarrota en caso de recibir una condena total, si bien analistas legales prevén que las cuantías se matizarían para garantizar la continuidad empresarial.

Así, el juicio en California es el más importante para la empresa, que de perder el litigio podría quedar en bancarrota .

Los demandantes afirman que Facebook diseñó deliberadamente funciones adictivas para atrapar a jóvenes con fines de lucro. ı Foto: Freepik

¿De qué acusan a Facebook?

Los demandantes afirman que Facebook diseñó deliberadamente funciones adictivas para atrapar a jóvenes con fines de lucro, además de recopilar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

La demanda sostiene que Meta mintió a la opinión pública sobre la seguridad de sus aplicaciones y sobrepuso las ganancias publicitarias al bienestar de los adolescentes.

Por su parte, voceros y representaciones oficiales de Meta han rechazado las acusaciones argumentando que desarrollan herramientas de protección para adolescentes.

La empresa busca desestimar las pruebas argumentando que los fiscales no han presentado evidencias de personas engañadas y que penalizan a la firme por herramientas de uso generalizado en el sector tecnológico.

El litigio en California se lleva a cabo 10 días después de que un tribunal de Nuevo México condenara a la empresa a pagar 567 millones de dólares destinados a un fondo de salud mental juvenil y a modificar sus plataformas por no proteger a menores contra la explotación sexual.

Asimismo, en Los Ángeles la empresa perdió este año un caso similar , donde fue condenada a pagar seis millones de dólares a una usuaria.

La ofensiva judicial contra las multinacionales tecnológicas ha encontrado impulso desde las administraciones estatales, dado que el Gobierno federal del presidente Donald Trump ha mantenido una postura favorable hacia los directivos del sector. El presidente ha agasajado a líderes como Zuckerberg, Elon Musk, Sundar Pichai, Satya Nadella y Tim Cook, quienes acudieron como invitados a su toma de posesión para su segundo mandato.

Los reportes financieros recientes del grupo reflejan el peso del escenario legal. En el trimestre de abril a junio, Meta facturó 60,801 millones de dólares (un 28% más), pero registró ganancias por 15.848 millones, lo que representa una caída del 14% impulsada por un incremento en gastos legales vinculados a juicios pendientes por 2,400 millones de dólares.

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JVr