Martí Batres destaca transformación del ISSSTE a un año y medio de actual administración

En el marco del informe de rendición de cuentas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó la transformación que vive el organismo a su cargo durante los primeros 20 meses de esta administración.

Lo anterior, a través del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, aumento de camas censables, la recuperación de quirófanos, el abasto de medicamentos, universalización y fortalecimiento de los servicios de salud, y el impulso al acceso a una vivienda digna.

“Un gran salto en salud, la construcción de casi 30 nuevos hospitales, la formación de más médic@s especialistas, miles de nuevas camas censables y la mejoría notable en el abasto de medicamentos, reflejan año y medio de un gobierno humanista dedicado al bienestar de la gente. Desde el ISSSTE trabajamos para consolidar el Servicio Universal de Salud”, compartió en redes sociales.

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Como parte del fortalecimiento de la infraestructura médica, el ISSSTE inauguró junto a la Presidenta los hospitales regionales de alta especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila; Tlajomulco, Jalisco; y Acapulco, Guerrero; así como la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades (CMFE) de Pachuca, Hidalgo; la Clínica Hospital (CH) de Palenque, Chiapas; y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Asunción Nochixtlán”, en Oaxaca y, recientemente, el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) “Felipe Carrillo Puerto” en Puerto Progreso, Yucatán.

El Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco, Jalisco. ı Foto: Cortesía

Asimismo, se reabrió el Hospital General (HG) “‘Dr. Carlos Calero Elorduy” de Cuernavaca, Morelos, así como las clínicas de medicina familiar con especialidades y quirófano (CFMEQ) “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y “Héroes Tecámac”, en el Estado de México.

Actualmente, el ISSSTE avanza en la construcción del nuevo HRAE de Oaxaca, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos, y del nuevo HG de Tampico, Tamaulipas.

En materia de fortalecimiento hospitalario, el ISSSTE recuperó 60 salas de operación con el Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, mediante la renovación de pisos conductivos, plafones, acabados, curvas sanitarias, puertas especializadas e instalaciones eléctricas, lo que ha permitido incrementar la capacidad operativa y mejorar la atención médica.

Además, en los próximos días entrarán en funcionamiento cinco quirófanos más: tres en la CH de Constitución, en Monterrey, y dos más en la CH de Tapachula, Chiapas.

Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Torreón, Coahuila. ı Foto: Cortesía

Para fortalecer la atención médica de primer nivel, en 2025 se implementó el programa La Clínica es Nuestra en 562 clínicas y unidades. En este 2026, la iniciativa beneficiará a 635 sedes médicas con una inversión de 369 millones 115 mil pesos destinados a la adquisición de 3 mil 983 equipos médicos y la realización de mil 635 obras de mejoramiento.

En coordinación con el Gobierno Federal, el ISSSTE también trabaja para garantizar el surtimiento total de recetas. Con estas acciones, el Instituto registra 97 por ciento de abasto a nivel nacional. Tan solo en mayo, en el Centro Nacional de Distribución (CENADI) se contabilizaron 78 millones 248 mil piezas de medicamentos, vacunas y material de curación para abastecer diariamente las farmacias del organismo en el país.

ISSSTE destaca abasto de medicamentos y equipamiento. ı Foto: Cortesía

Las unidades clínicas y hospitalarias del ISSSTE, en conjunto con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) e IMSS Bienestar, son parte fundamental para la creación del Sistema Universal de Salud, que iniciará en 2027 para ofrecer acceso gratuito y oportuno a servicios médicos generales y especializados sin importar la derechohabiencia.

En ese sentido, el organismo ya impulsa acciones encaminadas a la universalización de los servicios, como la colocación de vacunas sin distinción de derechohabiencia. Por ejemplo, en la Semana Nacional de Vacunación 2026, el ISSSTE aplicó 472 mil dosis. Además, avanza en la nacionalización de servicios, como el de endoscopía, medida que evita la generación de deudas para el organismo.

También destaca el significativo fortalecimiento de la capacidad hospitalaria con la incorporación de 2 mil 050 camas censables, resultado de la construcción, ampliación, reconstrucción y reconversión de unidades médicas en el país, como parte del proyecto nacional anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear 9 mil 139 nuevas camas.

En materia de vivienda, el Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) volverá a construir inmuebles después de 34 años de no hacerlo, como parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, cuya meta es construir un millón 800 mil casas en el país, de las cuales el ISSSTE contribuirá con la construcción de 100 mil ubicadas en 18 estados del país, entre ellos Michoacán, Oaxaca y Puebla.

Además, como parte del rescate del FOVISSSTE, el Fondo acumula hasta el momento 296 mil beneficiarios de quitas, condonaciones y descuentos, de una meta de 400 mil derechohabientes detectados con créditos injustos o problemáticos.

Uno de los beneficiarios de quitas, condonaciones y descuentos. ı Foto: Cortesía

cehr