Harfuch confirma orden de extradición contra Juan Carlos Valencia, señalado como líder regional del CJNG

García Harfuch señaló a Valencia González como uno de los principales liderazgos regionales del CJNG.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Juan Carlos Valencia González, identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuenta con una orden de extradición y es considerado uno de los principales líderes regionales de esa organización criminal.

Cuestionado sobre si existe un requerimiento de Estados Unidos para detener a Valencia González con fines de extradición, el funcionario respondió de manera afirmativa.

“Sí, tiene orden de extradición también y tiene doble nacionalidad”, señaló García Harfuch durante su participación en la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal.

Cartel de recompensa por la captura del capo. ı Foto: Especial

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también fue interrogado sobre las versiones de autoridades estadounidenses que ubican a Valencia González como líder del CJNG.

Al respecto, Harfuch sostuvo que el Gobierno federal ya había identificado previamente a diversos liderazgos regionales dentro de esa organización y destacó la posición de Valencia González.

“Pues sí, desde el inicio mencionamos aquí en una conferencia mañanera que había líderes regionales, y él es el que más resalta de los líderes regionales de Cártel Jalisco”, afirmó.

Un grafiti con las siglas "CJNG" en un predio abandonado. ı Foto: AP

¿Quién es Juan Carlos Valencia, ‘El Pelón’?

Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, es un alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien es actualmente considerado el posible líder principal del grupo criminal, después del abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Valencia González, nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana California, Estados Unidos, por lo que, como informó García Harfuch, cuenta con doble nacionalidad.

Es hijastro de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y es hijo de Rosalinda González Valencia, exesposa del abatido líder criminal.

Además, la familia González Valencia está relacionada con Los Cuinis, una estructura financiera estrechamente vinculada con el CJNG.

Valencia González era identificado como líder del Grupo Élite, brazo armado del CJNG creado en 2019, con presencia en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

Sin embargo, tras el abatimiento de “El Mencho” su posición escaló, y fue señalado por Estados Unidos como el nuevo líder del grupo criminal .

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de al menos cinco millones de dólares por información que condujera a su captura (fuentes como Reuters elevan la cifra hasta 25 millones).

Mientras que el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, aseguró que “El Pelón” está “en la lista” de los siguientes objetivos que serán capturados por su administración.

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